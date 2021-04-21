 В Петербурге задержали депутата Максима Резника | Новости из Германии о России | DW | 17.06.2021

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Россия

В Петербурге задержали депутата Максима Резника

Оппозиционный депутат Максим Резник проходит подозреваемым по делу о наркотиках.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник

Максим Резник (фото из архива)

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, оппозиционный политик Максим Резник задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Следствие утверждает, что в марте Резник незаконного приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма.

Ранее в тот же день прошли обыски у самого депутата, а также в квартире его матери и на его даче сообщил адвокат депутата, говорится в Telegram-канале Резника в четверг, 17 июня.

У супруги Резника Ксении, у которой диагностирован коронавирус, в ходе обыска изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек, сообщает Telegram-канал "Ротонда". По его информации, при обыске ей предъявили документы, в которых упомянуто уголовное дело о наркотиках, найденных в квартире дальнего родственника депутата. 

Резника привезли на допрос с дачи. Следственные действия продолжатся 18 июня.

С начала весны Следственный комитет РФ расследует дело о наркотиках, найденных у родственника Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска у Дорофеева в его квартире находился Максим Резник, который пришел обсудить семейные вопросы. После этого депутата трижды вызывали на допрос. Мать Дорофеева заявляла о давлении на сына и утверждала, что следователи просят его дать показания на Резника.

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  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

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    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

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    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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