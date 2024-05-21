Минюст РФ внес три организации в реестр "нежелательных"

Министерство юстиции России включило в перечень "нежелательных организаций" американскую международную неправительственную организацию Freedom House, украинский фонд помощи "Вернись живым" и эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia, сообщается на сайте министерства во вторник, 21 мая.

Генпрокуратура России объявила Freedom House "нежелательной организацией" в начале мая, обвинив НПО в "содействии установлению в мире главенствующей роли США". Кроме того, по мнению российского ведомства, Freedom House участвовала в "продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту" и "дискредитировала" российскую армию.

В Генпрокуратуре также заявили, что НПО активно призывает к поддержке Украины, конфискации замороженных российских активов, увеличению санкционного давления на РФ и санкциям в отношении поддерживающих Россию третьих стран.

Список "нежелательных организаций" в РФ

Freedom House существует с 1941 года. Организация выпускает ежегодные доклады "Свобода в мире" с анализом соблюдения гражданских и политических прав разными странами. Движение за независимость Карелии Stop the Occupation of Karelia было основано в 2012 году. Своей целью организация заявляет создание независимого национального государства для карелов, поморов, вепсов и других народностей. "Вернись живым" - один их крупнейших фондов помощи украинским военным и гражданским лицам, созданный в 2014 году.

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями. Всего в списке "нежелательных" находятся более 160 организаций.