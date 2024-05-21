  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ОбществоРоссия

Минюст РФ внес три организации в реестр "нежелательных"

Даниил Сотников
21 мая 2024 г.

В список "нежелательных организаций" были внесены Freedom House, украинский фонд помощи "Вернись живым" и эстонская НПО Stop Occupation of Karelia.

https://p.dw.com/p/4g7hg
Здание Минюста в Москве
Здание Минюста в МосквеФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance

Министерство юстиции России включило в перечень "нежелательных организаций" американскую международную неправительственную организацию Freedom House, украинский фонд помощи "Вернись живым" и эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia, сообщается на сайте министерства во вторник, 21 мая.

Генпрокуратура России объявила Freedom House "нежелательной организацией" в начале мая, обвинив НПО в "содействии установлению в мире главенствующей роли США". Кроме того, по мнению российского ведомства, Freedom House участвовала в "продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту" и "дискредитировала" российскую армию.

В Генпрокуратуре также заявили, что НПО активно призывает к поддержке Украины, конфискации замороженных российских активов, увеличению санкционного давления на РФ и санкциям в отношении поддерживающих Россию третьих стран. 

Список "нежелательных организаций" в РФ

Freedom House существует с 1941 года. Организация выпускает ежегодные доклады "Свобода в мире" с анализом соблюдения гражданских и политических прав разными странами. Движение за независимость Карелии Stop the Occupation of Karelia было основано в 2012 году. Своей целью организация заявляет создание независимого национального государства для карелов, поморов, вепсов и других народностей. "Вернись живым" - один их крупнейших фондов помощи украинским военным и гражданским лицам, созданный в 2014 году.

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями. Всего в списке "нежелательных" находятся более 160 организаций.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.15 фото
external

Медиаюрист Галина Арапова #вТРЕНДde - о блокировке YouTube в России, цензуре в интернете и делах за VPN

Медиаюрист Галина Арапова #вТРЕНДde - о блокировке YouTube в России, цензуре в интернете и делах за VPN

Галина Арапова – российский юрист и эксперт в области информационного права. С 1996 года она является основателем и директором Центра защиты прав СМИ. Арапова – дважды иноагент. О том, может ли Путин заблокировать YouTube россиянам, какова на практике жизнь иноагента, кого могут посадить за VPN и почему российские судьи бояться социальных сетей, она рассказала в интервью DW.
Политика19 декабря 2023 г.26:50 мин.
Гендиректор Петер Лимбург в штаб-квартире DW в Бонне

Гендиректор DW осудил репрессии против "Радио Свобода" в России

Гендиректор DW осудил репрессии против "Радио Свобода" в России

Американское СМИ "Радио Свобода" объявлено в России нежелательной организацией. Гендиректор DW Лимбург назвал действия российских властей неприемлемыми.
Политика21 февраля 2024 г.