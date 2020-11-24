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Карелия

Республика Карелия - субъект Российской Федерации в составе Северо-Западного федерального округа.

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Контекст

Историк Юрий Дмитриев в Петрозаводском суде

Фактически смертный приговор для Дмитриева

Фактически смертный приговор для Дмитриева

Судьба Дмитриева - как противостояние двух мировоззрений на фоне ползучего возвращения Сталина, считает Виктор Ерофеев.
Виктор Ерофеев
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Политика28 декабря 2021 г.
Лесные пожары в Сибири

На Сахалине загрязнен воздух из-за пожаров в Якутии

На Сахалине загрязнен воздух из-за пожаров в Якутии

Загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии выявлено в шести районах Сахалина.
Общество21 июля 2021 г.
Природные пожары в России

Эксперт: Быстрых улучшений с пожарами в Якутии может не быть

Эксперт: Быстрых улучшений с пожарами в Якутии может не быть

По словам эксперта "Гринпис" в России Куксина, в РФ одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса.
Общество20 июля 2021 г.
Пожары в Якутии

В Якутии свыше 60 населенных пунктов - в зоне задымления

В Якутии свыше 60 населенных пунктов - в зоне задымления

В Якутии сохраняется сложная обстановка, там насчитали 216 природных пожаров.
Общество19 июля 2021 г.
АЭС "Дукованы"

Чехия: "Росатом" могут не допустить к тендеру по блоку АЭС

Чехия: "Росатом" могут не допустить к тендеру по блоку АЭС

По словам Гавличека, отстранение произойдет, если полностью подтвердится причастность Москвы к взрыву во Врбетице.
Политика18 апреля 2021 г.
Пикет перед посольством РФ в Берлине 24 ноября

В Берлине прошел пикет в защиту историка Юрия Дмитриева

В Берлине прошел пикет в защиту историка Юрия Дмитриева

Участники акции у посольства РФ в ФРГ выразили солидарность с историком, осужденным в Карелии по обвинению в педофилии.
Права человека24 ноября 2020 г.
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