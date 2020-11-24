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Карелия
Республика Карелия - субъект Российской Федерации в составе Северо-Западного федерального округа.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Фактически смертный приговор для Дмитриева
Фактически смертный приговор для Дмитриева
Судьба Дмитриева - как противостояние двух мировоззрений на фоне ползучего возвращения Сталина, считает Виктор Ерофеев.
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Политика
28.12.2021
28 декабря 2021 г.
На Сахалине загрязнен воздух из-за пожаров в Якутии
На Сахалине загрязнен воздух из-за пожаров в Якутии
Загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии выявлено в шести районах Сахалина.
Общество
21.07.2021
21 июля 2021 г.
Эксперт: Быстрых улучшений с пожарами в Якутии может не быть
Эксперт: Быстрых улучшений с пожарами в Якутии может не быть
По словам эксперта "Гринпис" в России Куксина, в РФ одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса.
Общество
20.07.2021
20 июля 2021 г.
В Якутии свыше 60 населенных пунктов - в зоне задымления
В Якутии свыше 60 населенных пунктов - в зоне задымления
В Якутии сохраняется сложная обстановка, там насчитали 216 природных пожаров.
Общество
19.07.2021
19 июля 2021 г.
Чехия: "Росатом" могут не допустить к тендеру по блоку АЭС
Чехия: "Росатом" могут не допустить к тендеру по блоку АЭС
По словам Гавличека, отстранение произойдет, если полностью подтвердится причастность Москвы к взрыву во Врбетице.
Политика
18.04.2021
18 апреля 2021 г.
В Берлине прошел пикет в защиту историка Юрия Дмитриева
В Берлине прошел пикет в защиту историка Юрия Дмитриева
Участники акции у посольства РФ в ФРГ выразили солидарность с историком, осужденным в Карелии по обвинению в педофилии.
Права человека
24.11.2020
24 ноября 2020 г.
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