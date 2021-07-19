 На Сахалине превышен уровень вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Якутии | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2021

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Россия

На Сахалине превышен уровень вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Якутии

Загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии выявлено в шести районах Сахалина. Авиалесоохрана вызвала в трех районах региона искусственные дожди.

Лесные пожары в Сибири

Лесные пожары в Сибири (фото из архива)

В шести районах Сахалина зафиксировано превышение концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц в связи с природными пожарами в Якутии. Об этом сообщили в среду, 21 июля, в министерстве экологии Сахалинской области. Загрязнение воздуха связано "с переносом дыма крупных лесных пожаров, действующих в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока России", подчеркнули в ведомстве.

Отклонения от нормы выявлены в Макаровском, Поронайском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Тымовском районах, а также в Южно-Сахалинске.

Так, в городе Оха на севере Сахалина концентрация частиц на одном из этапов превышала предельно допустимый уровень более чем в три раза (500 мкг на кубометр воздуха вместо 160).

Авиалесоохрана вызвала в Якутии искусственные дожди

Тем временем стало известно, что Авиалесоохрана вызвала в трех районах Якутии искусственные дожди, которые должны помочь справиться с пожарами. Как сообщили в оперативном штабе Республики Саха, в облака были запущены пиропатроны с йодистым серебром для образования воды. Искусственные осадки прошли в Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах, где складывается наиболее сложная обстановка. На 21 июля в республике зафиксированы 208 природных пожаров. С огнем борются свыше 2000 человек и почти 300 единиц техники.

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Днем ранее глава МЧС России Евгений Зиничев посетил Карелию, где он совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым совершил облет пострадавших территорий. В регионе действует 39 очагов природных пожаров на площади активного горения в 31,5 гектара.

Ранее руководитель противопожарного отдела экологического движения "Гринпис" в России Григорий Куксин высказал мнение, что улучшение ситуации в Якутии до середины августа не ожидается. "Большие территории уже охвачены пожарами. Здесь помогут только дожди", - пояснил он.

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    Иван Иванович восемь лет назад переехал в Личманы из Киева, где работал строителем. Своими руками отремонтировал ветхий дом и поселился там с женой. Сгоревшее жилье восстанавливать не будет, сохранилась летняя кухня: хочет ее расширить, чтобы было место для детей и внуков, которые приезжают к нему в гости. Оптимизма не теряет, жалко только коз, погибших во время пожара.

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    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Животным не хватает корма

    А вот животные остались без корма. Во время пожара сельчане открыли загоны и хлева, и большинству животных удалось спастись. Но огонь уничтожил пастбища и запасы кормов. Погорельцы говорят, что им крайне необходимы сено, овес и кукуруза, чтобы прокормить скот.

  • Руины кирпичной печи: а на заднем плане сохранившаяся деревянная церковь.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

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    От некоторых домов остались только кирпичные печи, а вот другие здания огонь пощадил - например, деревянную церковь в селе Личманы. Местные жители рассказывают, что из-за сильного ветра пожар распространялся стремительно и в разные стороны.

  • Деревянный крест, установленный на месте сгоревшей церкви.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Церковь в Магдине огонь не пощадил

    А вот в соседнем Магдине церковь, которую совсем недавно построила местная община, сгорела дотла. О том, что на этом месте еще совсем недавно назад стоял храм, сейчас напоминает только крест.

  • Очаг огня в лесу

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

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    Причины лесных пожаров на севере Украины выясняет следствие. Не исключают и умышленных поджогов. А пожарные тем временем все еще борются с огнем, ведь очаги возгорания до сих пор не ликвидированы полностью. Такие очаги огня в Житомирской области можно увидеть всего лишь в нескольких метрах от дороги.

  • Пожарные тушат очаги огня,

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Вся надежда на дожди

    Очаги огня на окраине села Личманы удалось потушить только благодаря дождю. За водой пожарные ездили 15-20 раз в день за пять километров от села - из-за бесснежной зимы и отсутствия дождей пересохли даже полесские болота. И хотя пока пожарным удается сдерживать огонь на подступах к деревне, они не скрывают: уберечь села и леса в течение следующих жарких месяцев могут только дожди.

    Автор: Николай Бердник


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