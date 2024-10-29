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СМИ: Охранники Путина случайно раскрыли его передвижения

Роман Сулима
30 октября 2024 г.

По данным фитнес-приложения Strava, несколько сотрудников ФСО РФ в 2019-2024 годах прокладывали маршруты для бега рядом с двумя объектами, возможно принадлежащими президенту РФ, свидетельствует расследование Le Monde.

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Вид с Черного моря на дворец под Геленджиком
Предполагаемый дворец Путина под Геленджиком (фото из архива)Фото: Navalny Life/dpa/picture alliance

Согласно данным фитнес-приложения Strava, несколько сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) России с 2019 по 2024 годы регулярно прокладывали маршруты для бега рядом c дворцом на побережье Черного моря под Геленджиком и резиденцией на берегу залива Марьялахти в Карелии. "Эти два объекта разделяют почти 2000 километров, но у них есть одна общая черта: их ближайшие окрестности регулярно посещают телохранители Владимира Путина", - пишет во вторник, 29 октября, газета Le Monde в своем расследовании со ссылкой на находящуюся в открытом доступе информацию Strava.

И дворец, и резиденцию считают собственностью российского президента: о первом из них выпустила расследование в 2021 году  команда российского оппозиционера Алексея Навального, о втором рассказал в январе 2024 года центр "Досье".

Как пишет Le Monde, используя спортивное приложение, охранники публично делились своими результатами, в том числе раскрывая геолокацию своих пробежек. Те пробежки, которые они совершали возле дворца на Черном море и в Карелии, совпадали с периодами, когда Путин не появлялся на публике, а по российским госканалам транслировали только ранее записанные его выступления, уточняет газета. Между тем журналисты делают поправку, что полученная информация не дает стопроцентной уверенности, что российский президент тогда и сам находился в указанных местах.

Приложение "засветило" координаты Путина на нескольких встречах

Расследователи также отмечают, что 13 и 14 ноября 2019 года Владимир Путин отправился в столицу Бразилии для участия в саммите БРИКС. При этом уже 11 ноября в отеле, где должен был разместиться российский президент, находился сотрудник ФСО. В ожидании прибытия Путина он вышел на пробежку, которая, согласно маршруту в приложении Strava, началась и закончилась у входа в отель. Еще один телохранитель Путина, сопровождавший его во время поездок в Израиль и ОАЭ, в 2022 году бегал по дороге, ведущей к месту встречи.

Данные из Strava позволили заранее узнать и координаты Путинапри встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в сентябре 2023 года, отмечает издание. За несколько дней до поездки охранник Путина проложил маршрут для пробежки в Благовещенске. Рядом с этим городом, на космодроме Восточный, в итоге и произошла встреча Путина с Кимом.

Это заключительная, третья часть расследования Le Monde, именуемого журналистами StravaLeaks. Согласно первым двум частям, своими спортивными успехами в приложении делились и охранники Джо Байдена, Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона. Эти данные также позволили отследить перемещения политиков.

 

 

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