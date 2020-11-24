 В Берлине прошел пикет перед посольством РФ в защиту историка Юрия Дмитриева | Новости из Германии о Германии | DW | 24.11.2020

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Германия

В Берлине прошел пикет перед посольством РФ в защиту историка Юрия Дмитриева

Пикет солидарности с Юрием Дмитриевым, осужденным в Петрозаводске по статье о педофилии, был организован в Берлине единомышленниками председателя карельского отделения "Мемориала".

Пикет перед посольством РФ в Берлине 24 ноября

Пикет перед посольством РФ в Берлине 24 ноября

24 ноября, в тот день, когда историку Юрию Дмитриеву продлили в Петрозаводске арест еще на три месяца, в Берлине, перед зданием российского посольства на Унтер-ден-Линден, прошел пикет в защиту руководителя отделения "Мемориала" в Карелии. Пикет был организован активистами немецкой секции этого историко-просветительского общества.

"В нынешней ситуации, когда во всем мире такое происходит, важно не забывать и о тех людях, которые уже давно ни за что страдают, которые несправедливо осуждены", - сказала в интервью DW Катя Гамолина из "Мемориала Германия". Как и все ее коллеги, она убеждена, что Юрий Дмитриев невиновен, что обвинение было сфабриковано.

Дело "шито белыми нитками"

В пикете перед зданием посольства РФ в Берлине принимал участие историк искусства Николай Иванов, который проводит для российских судов экспертизы в тех случаях, когда в обвинительном заключении фигурирует изображение. На первоначальном этапе он участвовал и в анализе фотографий, за которые был обвинен Юрий Дмитриев.

Юрий Дмитриев (фото из архива)

Юрий Дмитриев (фото из архива)

"Я лично знаком с Юрием Дмитриевым, а также с директором музея в Медвежьегорске Сергеем Колтыриным, который хранил кладбище в Сандармохе, обнаруженное Дмитриевым, и который тоже был обвинен в педофилии и умер в тюрьме", - рассказал Николай Иванов. По его словам, дело против Дмитриева "шито белыми нитками". Но при нынешнем состоянии российской судебной системы он не ожидает ослабления или пересмотра приговора.

Ужесточение приговора Дмитриеву

В конце сентября Верховный суд Карелии увеличил приговор Юрию Дмитриеву с 3,5 года колонии до 13 лет колонии строгого режима по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд. "Видно, сильно я кому-то хвост прищемил", - прокомментировал сам Дмитриев решение Верховного суда.

Фотографии на пикете в защиту Юрия Дмитриева

Фотографии на пикете в защиту Юрия Дмитриева

Председатель карельского филиала "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории сооружения Беломорканала.

Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и содержался под стражей с декабря 2016-го по январь 2018 года.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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