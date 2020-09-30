 Карельский историк Юрий Дмитриев прокомментировал ужесточение приговора | Новости из Германии о России | DW | 30.09.2020

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Россия

Карельский историк Юрий Дмитриев прокомментировал ужесточение приговора

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев не намерен "складывать руки" после решения суда ужесточить наказание. "Печалька??? Нет! Закономерно. Видно, сильно я кому-то хвост прищемил", - считает историк.

Историк и глава карельского отделения Мемориала Юрий Дмитриев

Историк и глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев не намерен "складывать руки" после того, как  Верховный суд Карелии увеличил ему приговор с 3,5 года колонии до 13 лет колонии строгого режима. "Печалька??? Нет! Закономерно. Видно, сильно я кому-то хвост прищемил…", - прокомментировал Дмитриев решение суда в письме обозревателю онлайн-издания "МБХ медиа" Зое Световой, опубликованном в среду, 30 сентября.

Историк добавил, что тревожится за свою старшую дочь, однако допускает, что та "справится и примет это известие спокойно". "Верю - победа будет за нами", - отметил глава карельского "Мемориала".

Решение Верховного суда Карелии

Петрозаводский городской суд 22 июля приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 года заключения. Историк был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Так как Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в ноябре текущего года.

Однако 29 сентября Верховный суд Карелии увеличил приговор до 13 лет колонии строгого режима по статье о насильственных действиях сексуального характера. По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд.

В Кремле отказались давать оценку решению Верховного суда региона, а в Берлине и Париже призвали власти РФ прекратить преследование историка.

Преследование Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и находился под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того, как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

Петрозаводский городской суд в апреле 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 года ограничения свободы. В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный судом первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение.

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    Автор: Елена Барышева


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