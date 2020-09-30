В Париже и Берлине потрясены ужесточением приговора Юрию Дмитриеву

В Берлине и Париже призвали власти РФ прекратить преследование главы карельского отделения "Мемориала", историка Юрия Дмитриева. Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) и посол Франции по правам человека Франсуа Крокетт в среду, 30 сентября, опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что "потрясены приговором" Верховного суда Карелии, который увеличил Дмитриеву срок наказания с 3,5 года до 13 лет.

По их словам, карельский суд вынес решение по итогам "процесса, который был никак не справедливым". "Совершенно очевидно, что это новая попытка заставить замолчать тех, кто хочет проанализировать исторические преступления в России и сохранить память о сталинском терроре", - подчеркнули Кофлер и Крокетт.

Они также выразили солидарность с Юрием Дмитриевым и призвали власти РФ освободить историка, а также прекратить преследование гражданского общества.

Решение Верховного суда Карелии

Накануне Верховный суд Карелии увеличил приговор Юрию Дмитриеву с 3,5 года колонии до 13 лет колонии строгого режима. Наказание было ужесточено по статье о насильственных действиях сексуального характера. По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд.

Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов назвал неправовым решение Верховного суда, поскольку Дмитриев отказался от назначенного ему адвоката. "Это месть тем, кто его защищал, плевок в сторону всей общественности, которая защищала Дмитриева. Месть той системы, которая себя считает наследницей советской системы", - указал Орлов.

Петрозаводский городской суд 22 июля приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 года заключения. Историк был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Так как Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в ноябре текущего года.

Дело Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и содержался под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того, как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

Петрозаводский городской суд в апреле 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 года ограничения свободы. В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный судом первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение.

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