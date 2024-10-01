Министр обороны Украины уволил четырех заместителей

Министр обороны Украины уволил четырех заместителей1 октября 2024 г.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении четырех из восьми своих заместителей. Решение об отставке Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира и Людмилы Дараган будут представлены кабинету министров, указал Умеров во вторник, 1 октября, в Facebook.
По его словам, Гайдер при этом перейдет на должность главы офиса министра обороны. Глава Минобороны объяснил решение о кадровых изменениях требованиями военного времени к системе его ведомства. "Все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы", - написал он.
Реформирование системы оборонных закупок
Одновременно Умеров сообщил о реформировании системы оборонных закупок и передаче госпредприятия "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) от Главного управления разведки (ГУР) министерству обороны. "Поставил задачу довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами", - пояснил он.
Кроме того, министр указал на продолжение процесса реформирования Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ) в рамках приближения к стандартам НАТО. "В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур", - добавил он.
С начала полномасштабной войны в Украине неоднократно проводились масштабные перестановке в высшем руководстве страны. Последняя из них имела место в начале сентября, когда среди прочих был уволен глава МИД Дмитрий Кулеба.