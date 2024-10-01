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Министр обороны Украины уволил четырех заместителей

Ольга Лебедева
1 октября 2024 г.

Глава Минобороны Украины Умеров сообщил о кадровых изменениях и реформировании системы оборонных закупок. Он заявил о необходимости четких и контролируемых процессов.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем УмеровФото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

 

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении четырех из восьми своих заместителей. Решение об отставке Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира и Людмилы Дараган будут представлены кабинету министров, указал Умеров во вторник, 1 октября, в Facebook.

По его словам, Гайдер при этом перейдет на должность главы офиса министра обороны. Глава Минобороны объяснил решение о кадровых изменениях требованиями военного времени к системе его ведомства. "Все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы", - написал он.

Реформирование системы оборонных закупок

Одновременно Умеров сообщил о реформировании системы оборонных закупок и передаче госпредприятия "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) от Главного управления разведки (ГУР) министерству обороны. "Поставил задачу довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами", - пояснил он.

Кроме того, министр указал на продолжение процесса реформирования Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ) в рамках приближения к стандартам НАТО. "В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур", - добавил он.

С начала полномасштабной войны в Украине неоднократно проводились масштабные перестановке в высшем руководстве страны. Последняя из них имела место в начале сентября, когда среди прочих был уволен глава МИД Дмитрий Кулеба.

 

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