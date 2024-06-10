FT: Уход Найема подрывает доверие Запада к Зеленскому

Западные партнеры недовольны серией увольнений и кадровых изменений в украинском правительстве и хотят предсказуемости в отношениях с Украиной, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По информации британской газеты Financial Times (FT), уход Мустафы Найема с руководящего поста в Агентстве по восстановлению Украины является последним в серии кадровых изменений в Киеве, которые подрывают доверие Запада к правительству Украины и президенту Владимиру Зеленскому. "США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений со своими украинскими коллегами", - заявил FT украинский правительственный чиновник на условиях анонимности в понедельник, 10 июня.

По его словам, "прямо сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которых они не понимают". В общей сложности шесть украинских и западных официальных лиц сообщили FT, что серия увольнений, отставок и перестановок в украинском правительстве в последние месяцы вызвала напряженность в отношениях Киева и его западных партнеров, финансирующих оборону и восстановление Украины, обороняющейся от российского вторжения.

Отставка Найема и Кубракова

Кроме того, собеседники Financial Times указали, что предупреждали Зеленского и правительство, что считают кадровые измения разрушительными и необъяснимыми действиями. Помимо Мустафы Найема, речь в первую очередь идет об отставке вице-премьера по восстановлению, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, за увольнение которого в начале мая проголосовала Верховная рада. Их уход посылает партнерам Украины сигнал, что восстановление больше не является приоритетом, заявил FT исполнительный директор киевского Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Глава украинского Агентства восстановления Мустафа Найем подал в отставку ранее в тот же день - накануне начала конференции по восстановлению Украины в Берлине. Свое решение он обосновал разногласиями с правительством. "Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - написал он в Facebook. По словам Найема, его команда сталкивалась "с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий" с ноября 2023 года.

Среди прочего он указал на отмену бюджета на проекты по восстановлению и содержанию дорог. "Я осознаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции", - уверен он. Кроме того, Найем раскритиковал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отказавшего ему в возможности поехать на конференцию по восстановлению Украины в Берлин.

В Берлине сдержанно прокомментировали отставку Найема

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) указал, что отставка Найема не повлияет существенным образом на ход двухдневной конференции по восстановлению Украины в Берлине, на которой 11-12 ожидается около 2 тысяч участников.

В Украине бывший журналист Мустафа Найем получил широкую известность в конце 2013 года: с его твита с призывом выйти на Майдан в Украине началась Революция достоинства. Позже он являлся депутатом Верховной рады, а с начала 2023 года возглавлял Агентство по восстановлению.