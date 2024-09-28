ГУР Украины заявило об убийстве в Подмосковье полковника РФ

Украинская разведка утверждает, что при ее участии в Коломне был убит полковник, руководивший центром БПЛА при Минобороне РФ.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в субботу, 28 сентября, заявило о ликвидации российского полковника Алексея Коломейцева в городе Коломна Московской области. Убийство Коломейцева произошло днем ранее и стало "результатом спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму в координации с ГУР Украины", пишет агентство "Интерфакс-Украина", приводя слова источника в украинской разведке.

ГУР: Коломейцев готовил специалистов по "боевому применению" БПЛА

Как отметили в ГУР, 51-летний Коломейцев руководил 924-м государственным центром беспилотной авиации при Минобороны РФ. Эта структура "занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности Shahed, а также персонала по обслуге БПЛА", говорится в сообщении. Также утверждается, что Коломейцев "непосредственно причастен к полномасштабному вторжению и военным преступлениям России против Украины".

Российские ведомства или официальные лица не комментировали эту информацию. Подтвердить достоверность сообщения ГУР МО Украины из независимых источников пока не представляется возможным.

Это не первый случай, когда украинские спецслужбы организуют убийства российских военных на территории РФ. В частности, в июне прошлого года ГУР заявило об убийстве полковника ВС РФ Андрея Стэсева в Белгородской области.