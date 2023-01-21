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Министр обороны Германии Борис Писториус 
Министр обороны Германии Борис Писториус Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS
КонфликтыУкраина

Министр обороны ФРГ анонсировал свою поездку в Украину

Даниил Сотников
52 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 января.

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На 333-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 22 января (время московское).

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Российские войска в течение 21 января 115 раз обстреляли Сумскую область Украины из минометов и артиллерии, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. В результате обстрелов ранение осколками получил 17-летний молодой человек, был разрушен один жилой дом, еще около 10 домов повреждены, написал он.

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) анонсировал свою поездку в Украину. "Несомненно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, это произойдет, возможно, в течение следующих четырех недель", - сказал он в интервью Bild am Sonntag, отвечая на вопрос, куда он отправится в первую очередь на новом посту. 

На вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard Писториус ответил, что Германия "ведет очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами, прежде всего с США". "Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству в пятницу проверить все, чтобы мы не теряли времени без необходимости, если случится самое худшее", - сказал он.

Хроника событий 21 января 14.00 - 23.59 >>>

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