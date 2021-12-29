 Глава ″Газпрома″ объявил о готовности ″Северного потока - 2″ к началу работы | Новости из Германии о России | DW | 29.12.2021

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Россия

Глава "Газпрома" объявил о готовности "Северного потока - 2" к началу работы

Первая и вторая нитки газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением, заявил Алексей Миллер во время совещания у Владимира Путина на тему отопительного сезона.

Труба для прокачки газа с логотипом компании Nord Stream 2

На трубопрокатном заводе в Челябинске (фото из архива)

Газопровод "Северный поток - 2", предназначенный для транспортировки российского газа в Европу по дну Балтийского моря, полностью готов к введению в эксплуатацию. Об этом в среду, 29 декабря, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во время совещания у президента РФ Владимира Путина на тему осенне-зимнего отопительного сезона.

По словам Миллера, во второй половине дня 29 декабря "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода. "Первая и вторая нитки газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации",  - указал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия ожидает сертификации "Северного потока - 2" в первой половине 2022 года.

Сертификация "Северного потока - 2"

Между тем в середине декабря глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Хоман (Jochen Homann) заявил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательного решения по сертификации"Северного потока - 2" принято не будет. Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

Процесс сертификации СП-2, запланированный на четыре месяца, должен был завершиться в январе 2021 года. Однако, поскольку время приостановки в срок не засчитывается, оставшиеся менее чем два месяца начнут отсчитывать лишь после возобновления этого процесса. Решение, принятое BNetzA, будет передано в Еврокомиссию, которая сможет изучать его еще четыре месяца. Когда европейский регулятор, наконец, предоставит свое заключение, у германского регулятора появится еще два месяца для принятия решения по сертификации СП-2.

Споры в  ЕС о "Северном потоке - 2"

В Евросоюзе нет единого мнения относительно допустимости введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Против этого шага высказываются, в частности, Польша и страны Балтии. В США и Украине заявляют, что "Северный поток - 2" сделает Европу еще более зависимой от российского газа. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) называет этот проект чисто экономическим и отрицает его связь с геополитикой.

21 декабря спотовые цены на природный газ в Европе вышли на исторический максимум, впервые превысив отметку 2000 долларов (1770 евро) за тысячу кубометров. На этом фоне ряд СМИ сообщили, что двигавшиеся в Азию американские танкеры с газом в конце декабря стали менять направление на Европу

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    Автор: Андрей Гурков


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