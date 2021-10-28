 Энергетики ФРГ приветствуют увеличение поставок газа из России | Новости из Германии о Германии | DW | 28.10.2021

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Германия

Энергетики ФРГ приветствуют увеличение поставок газа из России

Хранилища газа в Германии, снабжаемые "Газпромом", заполнены на 21 процент, сообщили в объединении BDEW. Россия рассчитывает начать закачку газа в европейские хранилища после 8 ноября.

Конфорки на газовой плите

Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) Германии положительно оценило намерение России увеличить объемы поставок газа в Европу. Хранилища газа в ФРГ, снабжаемые российской энергетической компанией "Газпром", сейчас заполнены на 21 процент, сообщили в BDEW в ответ на запрос агентства dpa в четверг, 28 октября. Это ниже среднего показателя в сравнении с другими хранилищами, отмечает dpa.

Заполнение хранилищ ведет к отсутствию необходимости в короткие сроки покупать газ в больших объемах на спотовом рынке во время длительных холодов, указали в объединении. Подобные закупки могут обойтись Германии дороже, чем хранение газа, добавили в BDEW.

Днем ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что компания начнет закачку газа в европейские подземные хранилища сразу после завершения закачки в российские ПХГ, которые могут быть заполнены к 8 ноября.

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Цены на газ в последние месяцы многократно выросли и в начале октября обновили исторический максимум, достигнув значения в 1900 долларов США за 1000 кубометров.

Европейские эксперты, СМИ и политики не раз высказывали подозрение, что "Газпром" целенаправленно способствовал возникновению дефицита на европейском рынке газа, чтобы заставить Германию и Евросоюз быстрее выдать разрешение на эксплуатацию достроенного газопровода "Северный поток - 2", для чего требуется вывести его из-под действия антимонопольных законов ЕС.

Москва эти обвинения отвергает. По мнению президента РФ, рост цен на газ в Европе обусловлен, в частности, дефицитом электроэнергии, образовавшимся из-за снижения выработки на ветряных электростанциях.

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    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

"Газпром" планирует начать закачку газа в европейские хранилища после 8 ноября

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания закончит закачку газа в подземные хранилища РФ к 8 ноября. После этого она приступит к заполнению ПХГ Европы.  

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