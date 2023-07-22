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Михаил Саакашвили выразил солидарность с Навальным

Даниил Сотников
50 мин. назад

Экс-президент Грузии Саакашвили обратился со словами поддержки к российскому оппозиционеру, которому запросили 20 лет колонии по новому делу.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в клинике в Тбилиси
Михаил Саакашвили в клинике в ТбилисиФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся под стражей в тбилисской клинике, выразил солидарность с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которому несколькими днями ранее запросили 20 лет колонии особого режима по "экстремистскому" делу. Обращение Саакашвили к Навальному было опубликовано в соцсетях бывшего главы государства в субботу, 22 июля.

"Моя солидарность с Алексеем Навальным! Мегаталантливый борец за свободу против бесчеловечного российского режима приговаривается еще к 20 годам. Алексей, вы - символ гораздо большего исторического значения, чем все ваши мучители вместе взятые", - написал Саакашвили.

По словам политика, он убежден, что "режим Путина с огромной скоростью близится к концу". "Вам нужно остаться живым и здоровым. Не слушайте тех, кто винит вас за возвращение в Россию. Мы не можем изменить наши страны, не находясь там, даже если это означает огромные трудности в тюрьме", - продолжил Саакашвили. "Будьте сильным, здоровым, а остальное придет", - закончил он свое письмо.

Навальный призывал власти Грузии отпустить Саакашвили

В апреле Навальный призвал грузинские власти "сделать шаг в духе христианского милосердия" и выпустить Михаила Саакашвили из тюрьмы на лечение. "Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию - ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, - это было бы самое правильное", - заявил политик. 

Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года. Он был арестован по ранее вынесенным приговорам, после того как нелегально пересек границу Грузии и вернулся в страну. С мая 2022 года политик содержится под стражей в тбилисской клинике "Вивамед". По его словам, в тюрьме его "систематически пытали, физически и психологически".

В интервью DW политик сообщил, что регулярно теряет сознание. "У меня сильная слабость, которая постоянно усиливается. У меня есть проблемы с тяжелым неврологическим состоянием. Кроме того, у меня почти полная атрофия мышц и многие другие симптомы", - рассказал Саакашвили.

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