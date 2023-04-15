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Михаил Саакашвили
Фото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS
ПолитикаГрузия

Саакашвили назвал Навального "будущим президентом России"

Виталий Кропман
40 мин. назад

В заявлении, опубликованном на странице Михаила Саакашвили в Facebook, экс-президент Грузии пожелал лидеру российской оппозиции "выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели".

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил российскому оппозиционеру Алексею Навальному, ранее призвавшему власти Грузии отпустить политика из тюрьмы на лечение. В заявление Саакашвили, опубликованном в Facebook в субботу, 15 апреля, грузинский политик назвал Навального "будущим президентом того, что в скором времени останется от России".

По словам Саакашвили, их с российским оппозиционером объединяет то, что "оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина". В завершении послания экс-президент Грузии пожелал Навальному "выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели".

"Сделать шаг в духе христианского милосердия"

Ранее Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где его состояние здоровья ухудшилось до такой степени, что возникли реальные опасения за жизнь политика, призвал грузинские власти "сделать шаг в духе христианского милосердия" и выпустить Михаила Саакашвили из тюрьмы на лечение. "Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию  - ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, - это было бы самое правильное", - говорится в обращении, опубликованном в социальных сетях российского оппозиционера.

Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года. Он был арестован по ранее вынесенным приговорам, после того как нелегально пересек границу Грузии и вернулся в страну.

С мая 2022 года политик содержится под стражей в тбилисской клинике "Вивамед". Ранее в колонке для издания Politico Саакашвили, называющий себя политическим заключенным, написал, что в тюрьме его "систематически пытали, физически и психологически". Кроме, того, по словам политика, у него наблюдаются признаки отравления тяжелыми металлами. Саакашвили утверждает, что скоро умрет, если не получит медицинскую помощь за пределами Грузии.

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