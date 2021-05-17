Меркель выразила солидарность с Израилем и призвала прекратить боевые действия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила Израилю солидарность в его конфликте с палестинцами и решительно осудила продолжающиеся ракетные обстрелы из сектора Газа. В понедельник, 17 мая, она обсудила обострение ближневосточного конфликта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Как указывается в заявлении, во время телефонного разговора с Нетаньяху Меркель подчеркнула право Израиля на самооборону. Она выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий, указав на большое число мирных израильтян и палестинцев, потерявших свои жизни в результате ракетных обстрелов. Меркель также подчеркнула, что правительство Германии будет принимать жесткие действия в отношении тех, кто распространяет антисемитизм и разжигает межнациональную рознь.

Эскалация ближневосточного конфликта

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Исламистская террористическая группировка ХАМАС объявила себя защитником Иерусалима и подвергла Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли 192 человека, в том числе 58 детей. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек, в том числе один военнослужащий и один ребенок.

На фоне этих событий в Германии и других странах участились антиизраильские выступления и антисемитские атаки. В частности, были совершены нападения на синагоги в Бонне и Мюнстере. На чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН 16 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие, предупредив о неконтролируемых последствиях для всего региона.

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