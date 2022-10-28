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Илон Маск и логотип Twitter
Илон Маск и логотип TwitterФото: Muhammed Selim Korkutata/AA/picture alliance
Свобода словаГлобальные темы

Маск анонсировал появление в Twitter совета по модерации

Даниил Сотников
2 ч. назад

В совет войдут люди "самых разных взглядов" по различным вопросам, обещает новый владелец соцсети.

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Руководство социальной сети Twitter сформирует специальный совет для "модерации контента", в котором будут представлены люди "со значительно разнящимися точками зрения", сообщил новый владелец компании Илон Маск в пятницу, 28 октября.

"Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта", - написал Маск. Дополнительной информации о членах совета и их полномочиях он не привел.

Как сообщало агентство Bloomberg, после приобретения Twitter Маск планирует, в том числе отказаться от пожизненной блокировки пользователей соцсети. Под такой бан попал экс-президент США Дональд Трамп, аккаунт которого заблокировали после беспорядков его сторонников в здании Капитолия в январе 2021 года.

Маск объяснил покупку Twitter "любовью к человечеству"

Ранее Маск объявил, что принял решение купить соцсеть не ради денег, а чтобы "помочь человечеству, которое любит". "Причина, почему я приобретаю Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости", - написал Маск.

По его словам, сейчас существует большая опасность, что соцсеть расколется на крайне правые и крайне левые "эхо-камеры, которые создают больше ненависти и разъединяют общество". "В погоне за просмотрами большинство традиционных СМИ подогревают и поощряют эти полярные крайности, так как считают, что это приносит прибыль, однако при этом возможность диалога теряется", - написал Маск.

При этом новый подход не означает, что соцсеть должна превратиться в "адскую равнину, где что угодно может быть сказано без каких-либо последствий", предупредил он. "Птичка на свободе", - также написал бизнесмен после покупки соцсети.

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