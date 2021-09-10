Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии

Марбургский замок

Впрочем, если позволяет время, не торопитесь спускаться в город. На горе есть парк, разбитый на месте снесенных предзамковых укреплений. Здесь можно отдохнуть и полюбоваться видами на Марбург и долину реки Лан - одного из притоков Рейна. В следующем репортаже мы прогуляемся по улочкам Старого города и посмотрим на красивые фахверковые домики, в одном из которых здесь жил Михаил Ломоносов.

Автор: Максим Нелюбин