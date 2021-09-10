 Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.09.2021

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По Германии

Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.

  • Марбург

    Марбургский замок

    Услышав название Марбурга, многие сразу же вспоминают Михаила Ломоносова, здесь учившегося. В этом городе находится старейший протестантский университет Германии, основанный в 1527 году, среди студентов и профессоров которого насчитывается одиннадцать нобелевских лауреатов, включая Бориса Пастернака. Однако по их следам мы отправимся позже, а для начала посетим главную достопримечательность.

  • Марбург в XVI веке

    Марбургский замок

    Марбург находится в Гессене. Именно в Марбурге в 1264 году зародилось Гессенское ландграфство. До этого он принадлежал ландграфам Тюрингии. Особое место в его истории занимает Елизавета Тюрингская - католическая святая, основавшая первый здешний госпиталь. Марбург давно стал городом врачей и важным центром фармакологии. В нобелевском списке - четыре премии по медицине и пять - по химии.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Справа на снимке - здание, возведенное на территории замка в конце XV века и названное именем тогдашнего ландграфа Вильгельма III - Wilhelmsbau. В конце позапрошлого века его передали для коллекции предметов истории и культуры Гессена. На пяти этажах собраны интереснейшие экспонаты - от произведений сакрального искусства и средневековых доспехов - до крестьянской утвари и всяких диковинных вещей.

  • Фреска в часовне Марбургского замка

    Марбургский замок

    От средневековой обстановки в замке мало что сохранилось. Уже в 1277 году гессенские ландграфы перебрались отсюда в Кассель и после этого в Марбург наведывались редко. Некоторое время здесь жили представители боковой ветви этого рода.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Статус одной из резиденций замок окончательно утратил в XVII веке после Тридцатилетней войны. Затем в нем в разные времена работали ландграфские чиновники, размещался гарнизон, позже - тюрьма и земельный архив.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Замок является интереснейшим архитектурным памятником. Ученые говорят о восьми строительных фазах. Здесь можно найти следы романики, готики, ренессансной и других эпох. Замок пришлось значительно укрепить после распространения в Европе пушек и другого огнестрельного оружия, но это не помогло. Брали его многократно. Внешний облик замка, как он дошел до наших дней, сформировался в XVI веке.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Так выглядит замковая часовня, освященная в 1290 году. Здесь также следует обратить внимание на пол, выложенный красным глазированным кирпичом. Кстати, самые старые части, которые можно увидеть в замке, относятся к IX-X векам - остатки укреплений, обнаруженные во время раскопок под одним из зданий.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Рассматриваем пол в часовне и слушаем рассказ о следующей части замка - Княжеском зале, построенном в XIII веке. Общая площадь зала составляет 420 квадратных метров. Он является самым большим в Германии готическим помещением в светском здании - то есть не в божьем храме, а в резиденции средневекового правителя.

  • Марбургский диспут. Автор: Август Ноак (August Noack), 1876 год

    Марбургский замок

    В 1529 году Княжеский зал стал местом исторического события - "Марбургского диспута", изображенного на этой иллюстрации. В теологической дискуссии участвовали представители двух направлений Реформации - немец Мартин Лютер и швейцарец Ульрих Цвингли. За три года до этого тогдашний гессенский ландграф Филипп I Великодушный перешел на сторону протестантов и заявил об этом на рейхстаге.

  • Ведьмина башня, она же - Белая башня, Марбург

    Марбургский замок

    Отметим, что именем этого ландграфа сейчас назван Марбургский университет, который он основал. Первые аудитории университета располагались в зданиях католических монастырей, распущенных в ходе Реформации. Между тем, мы уже покинули здание замка и начинаем обратный путь.

  • Ведьмина башня, она же - Белая башня, Марбург

    Марбургский замок

    На спуске в Старый город с северной стороны посетители проходят мимо Ведьминой башни, она же - Белая башня. Этот бастион возвели на подступах к замку в 1478 году. Толщина стен достигает четырех метров.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Впрочем, если позволяет время, не торопитесь спускаться в город. На горе есть парк, разбитый на месте снесенных предзамковых укреплений. Здесь можно отдохнуть и полюбоваться видами на Марбург и долину реки Лан - одного из притоков Рейна. В следующем репортаже мы прогуляемся по улочкам Старого города и посмотрим на красивые фахверковые домики, в одном из которых здесь жил Михаил Ломоносов.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Марбург

    Марбургский замок

    Услышав название Марбурга, многие сразу же вспоминают Михаила Ломоносова, здесь учившегося. В этом городе находится старейший протестантский университет Германии, основанный в 1527 году, среди студентов и профессоров которого насчитывается одиннадцать нобелевских лауреатов, включая Бориса Пастернака. Однако по их следам мы отправимся позже, а для начала посетим главную достопримечательность.

  • Марбург в XVI веке

    Марбургский замок

    Марбург находится в Гессене. Именно в Марбурге в 1264 году зародилось Гессенское ландграфство. До этого он принадлежал ландграфам Тюрингии. Особое место в его истории занимает Елизавета Тюрингская - католическая святая, основавшая первый здешний госпиталь. Марбург давно стал городом врачей и важным центром фармакологии. В нобелевском списке - четыре премии по медицине и пять - по химии.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Справа на снимке - здание, возведенное на территории замка в конце XV века и названное именем тогдашнего ландграфа Вильгельма III - Wilhelmsbau. В конце позапрошлого века его передали для коллекции предметов истории и культуры Гессена. На пяти этажах собраны интереснейшие экспонаты - от произведений сакрального искусства и средневековых доспехов - до крестьянской утвари и всяких диковинных вещей.

  • Фреска в часовне Марбургского замка

    Марбургский замок

    От средневековой обстановки в замке мало что сохранилось. Уже в 1277 году гессенские ландграфы перебрались отсюда в Кассель и после этого в Марбург наведывались редко. Некоторое время здесь жили представители боковой ветви этого рода.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Статус одной из резиденций замок окончательно утратил в XVII веке после Тридцатилетней войны. Затем в нем в разные времена работали ландграфские чиновники, размещался гарнизон, позже - тюрьма и земельный архив.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Замок является интереснейшим архитектурным памятником. Ученые говорят о восьми строительных фазах. Здесь можно найти следы романики, готики, ренессансной и других эпох. Замок пришлось значительно укрепить после распространения в Европе пушек и другого огнестрельного оружия, но это не помогло. Брали его многократно. Внешний облик замка, как он дошел до наших дней, сформировался в XVI веке.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Так выглядит замковая часовня, освященная в 1290 году. Здесь также следует обратить внимание на пол, выложенный красным глазированным кирпичом. Кстати, самые старые части, которые можно увидеть в замке, относятся к IX-X векам - остатки укреплений, обнаруженные во время раскопок под одним из зданий.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Рассматриваем пол в часовне и слушаем рассказ о следующей части замка - Княжеском зале, построенном в XIII веке. Общая площадь зала составляет 420 квадратных метров. Он является самым большим в Германии готическим помещением в светском здании - то есть не в божьем храме, а в резиденции средневекового правителя.

  • Марбургский диспут. Автор: Август Ноак (August Noack), 1876 год

    Марбургский замок

    В 1529 году Княжеский зал стал местом исторического события - "Марбургского диспута", изображенного на этой иллюстрации. В теологической дискуссии участвовали представители двух направлений Реформации - немец Мартин Лютер и швейцарец Ульрих Цвингли. За три года до этого тогдашний гессенский ландграф Филипп I Великодушный перешел на сторону протестантов и заявил об этом на рейхстаге.

  • Ведьмина башня, она же - Белая башня, Марбург

    Марбургский замок

    Отметим, что именем этого ландграфа сейчас назван Марбургский университет, который он основал. Первые аудитории университета располагались в зданиях католических монастырей, распущенных в ходе Реформации. Между тем, мы уже покинули здание замка и начинаем обратный путь.

  • Ведьмина башня, она же - Белая башня, Марбург

    Марбургский замок

    На спуске в Старый город с северной стороны посетители проходят мимо Ведьминой башни, она же - Белая башня. Этот бастион возвели на подступах к замку в 1478 году. Толщина стен достигает четырех метров.

  • Марбургский замок

    Марбургский замок

    Впрочем, если позволяет время, не торопитесь спускаться в город. На горе есть парк, разбитый на месте снесенных предзамковых укреплений. Здесь можно отдохнуть и полюбоваться видами на Марбург и долину реки Лан - одного из притоков Рейна. В следующем репортаже мы прогуляемся по улочкам Старого города и посмотрим на красивые фахверковые домики, в одном из которых здесь жил Михаил Ломоносов.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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