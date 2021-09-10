Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Этот человеческий скелет хранится в Анатомическом музее Марбурга. Сейчас ученые хотят выяснить, почему "Длинный Антон" был таким гигантом.
Марбург называют ''столицей студенческих коммуналок'': четверть жителей города - это студенты Университета имени Филиппа. Популярность вуза объясняется богатыми учебными традициями и инновационным подходом в науке.
О том, какую роль в становлении великого ученого сыграли годы, проведенные в Марбурге, вряд ли нужно напоминать. Меньше известно, какую лихую жизнь Ломоносов вел в Германии.
Всего три месяца пробыл юный Борис Пастернак в старинном немецком университетском городе Марбурге, но они оставили в его судьбе неизгладимый след и сделали из него поэта.
Этот дворец построил дипломат, кавалер российского ордена Святого Владимира, прусский гусар, тайный советник, сторонник идей Бисмарка - представитель одой из самых богатых немецких промышленных династий XIX века.
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.