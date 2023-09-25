Макрон: Азербайджан угрожает границам Армении

Франция беспокоится за территориальную целостность Армении, заявил Эмманюэль Макрон. По его словам, власти Азербайджана теперь "ничто не сдерживает" и они "угрожают границам Армении".

Франция внимательно следит за территориальной целостностью Армении после того, как Азербайджан провел успешную военную операцию по установлению контроля над всей территорией непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в телеинтервью, передает в воскресенье, 24 сентября, агентство AFP.

"Франция сейчас очень бдительна в отношении территориальной целостности Армении. Потому что именно это поставлено на карту", - сказал Макрон. Он добавил, что власти Азербайджана теперь "ничто не сдерживает" и они "угрожают границам Армении". Французский президент также заявил, что Москва стала "соучастницей" Баку, в то время как Турция "всегда поддерживала" действия Азербайджана, будучи его союзницей.

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о "глубокой обеспокоенности", которую США испытывают по поводу судьбы армянского населения Карабаха. Блинкен призвал Баку обеспечить безопасность гражданского населения региона, уважать его права и свободы, а также соблюдать международное гуманитарное право.

Пашинян: Армения выбирает между свободой и судьбой "губернии"

Премьер-министр Никол Пашинян в видеообращении 24 сентября сказал, что Армения сейчас стоит перед выбором: стать "суверенной, свободной, демократической страной или испуганной губернией". При этом он раскритиковал системы внешней безопасности, в которых задействована Армения, заявив, что они неэффективны для защиты безопасности и государственных интересов его страны. "Проявления этой политики мы видели на протяжении последних десятилетий", - подчеркнул Пашинян.

Вечером того же дня официальный Ереван заявил, что в Армении в качестве беженцев из Нагорного Карабаха зарегистрировались уже 1050 человек. Представитель "властей" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики ранее выразил мнение, что регион покинут 99,9 процента армян.

Военная операция Азербайджана в Карабахе

В Нагорном Карабахе проживают преимущественно этнические армяне, которые на протяжении нескольких десятилетий контролировали этот регион при поддержке правительства в Ереване. После распада СССР Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана, однако мировое сообщество не признало ее. Вторая Карабахская война осенью 2020 года завершилась победой Азербайджана.

19 сентября Баку начал новую военную операцию, требуя вывода армянских войск из Карабаха и "смены режима" в регионе. Уже на следующий день армяне в непризнанной НКР были вынуждены согласиться на прекращение огня и разоружение своих войск. По данным армянской стороны, в ходе обстрелов погибли не менее 200 человек, еще 400 получили ранения. В том числе, в Карабахе погибли несколько российских миротворцев.

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