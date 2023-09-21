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Баку извинился за гибель российских миротворцев в Карабахе

Виталий Кропман
21 сентября 2023 г.

Президент Азербайджана заявил своему российскому коллеге, что все виновные в гибели военнуслужащих РФ в Карабахе "понесут должное наказание", и выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших".

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Российский миротворец в Нагорном Карабахе
Российский миротворец в КарабахеФото: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, 21 сентября, позвонил своему российскому коллеге и принес извинения за гибель военнослужащих Российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха."Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отметили в Москве, Генпрокуратуры двух стран находятся в тесном контакте по поводу трагического инцидента. Алиев, указали в Кремле, продчеркнул, "что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание".

Первые задержания

Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе задержали, сообщает агентство "Северпост" со ссылкой на источник в одном из российских силовых ведомств. По его информации, также отстранен от исполнения своих обязанностей командир корпуса Вооружённых сил Азербайджана, подчинённые которого виновны в убийстве российских военнослужащих.

Гибель российских миротворцев

Накануне Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев. Как указали в ведомстве, "20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия". В результате обстрела все находившиеся в машине миротворцы были убиты.

По информации "Северпост" среди погибших оказался заместитель командующего миротворческими силами по военно-политической работе, капитан 1 ранга Иван Ковган. До командировки в Карабах он занимал должность заместителя командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе.

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