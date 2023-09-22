МО РФ: Вооруженные силы Карабаха начали сдавать оружие
Вооруженные силы Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев - об этом в пятницу, 22 сентября, сообщило Минобороны России. По его данным, сдано уже шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия, 5000 боеприпасов.
МО РФ также сообщает, что с момента заключения соглашения о прекращении огня 20 сентября было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе, при этом никто не пострадал. Российское военное ведомство также заверяет, что миротворцами РФ "обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге" - всего свыше 50 тонн продовольствия.
"В расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих возможности вернуться в свои дома в настоящее время. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - добавляет Минобороны РФ.
Власти Карабаха обсуждают с Азербайджаном возвращение беженцев
Представители "властей" самопровозглашенной республики при посредничестве российских миротворцев обсуждают с Азербайджаном процесс отвода войск и возвращения местных жителей в их дома, передает агентство "Интефакс" со ссылкой на единый информационный центр Нагорного Карабаха. Отмечается, что обсуждается также процедура въезда и выезда граждан в Нагорный Карабах.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее 22 сентября заявил о достигнутых договоренностях по доставке в Нагорный Карабах "больших объемов" гуманитарных грузов и выразил надежду на улучшенение гуманитарной ситуации в регионе. Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о создании необходимых условий для доставки в Карабах по линии Международного комитета Красного креста (МККК) "медикаментов, продовольствия и других грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди".
Власти Армении при этом продолжают готовиться к возможному приему беженцев региона. По словам Пашиняна, в республике подготовлено более 40 тысяч мест для проживания людей, которые могут покинуть Нагорный Карабах.
В Ереване продолжаются акции протеста против Пашиняна
Между тем в центре столицы Армении вечером 22 сентября вновь собрались протестующие. Как передает корреспондент DW, около 1000 человек требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. В течение дня на акциях протеста в городе были задержаны 98 человек, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на полицию Армении.
Ранее оппозиция Армении сообщила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению Никола Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента главы кабмина.
Акции с требованием отставки премьера Пашиняна начались 19 сентября после объявления Азербайджана о военной операции в Нагорном Карабахе. Демонстрации периодически выливались в стычки с полицией. Протестующие среди прочего блокировали движение по ряду центральных улиц Еревана. К митингам присоединились студенты нескольких высших учебных заведений. Кроме того, акции проходили у посольства РФ в Армении.
Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе
Утром 19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной Нагорно-Карабахаской республики (НКР), в том числе ее столицу - Степанакерт. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе.
На следующий день стороны договорились о прекращении огня. Согласно достигнутому соглашению, армянские военные должны быть выведены из зоны развертывания миротворческого контингента России, формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" - расформированы и полностью разоружены, а тяжелая военная техника и вооружения - выведены с территории Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении целей Баку в регионе.
По данным армянской стороны, в ходе обстрелов не менее 200 человек погибли, еще 400 получили ранения. Кроме того, погибли несколько российских миротворцев.
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