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МО РФ: Вооруженные силы Карабаха начали сдавать оружие

Олег Соколенко
22 сентября 2023 г.

Вооруженные силы Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев, сообщило МО РФ. По его данным, сдано уже шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия, 5000 боеприпасов.

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Боец вооруженных сил Нагорного Карабаха
Боец вооруженных сил Нагорного КарабахаФото: Artem Mikryukov/REUTERS

Вооруженные силы Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев - об этом в пятницу, 22 сентября, сообщило Минобороны России. По его данным, сдано уже шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия, 5000 боеприпасов.

МО РФ также сообщает, что с момента заключения соглашения о прекращении огня 20 сентября было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе, при этом никто не пострадал. Российское военное ведомство также заверяет, что миротворцами РФ "обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге" - всего свыше 50 тонн продовольствия.

"В расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих возможности вернуться в свои дома в настоящее время. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - добавляет Минобороны РФ.

Власти Карабаха обсуждают с Азербайджаном возвращение беженцев

Представители "властей" самопровозглашенной республики при посредничестве российских миротворцев обсуждают с Азербайджаном процесс отвода войск и возвращения местных жителей в их дома, передает агентство "Интефакс" со ссылкой на единый информационный центр Нагорного Карабаха. Отмечается, что обсуждается также процедура въезда и выезда граждан в Нагорный Карабах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее 22 сентября заявил о достигнутых договоренностях по доставке в Нагорный Карабах "больших объемов" гуманитарных грузов и выразил надежду на улучшенение гуманитарной ситуации в регионе. Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о создании необходимых условий для доставки в Карабах по линии Международного комитета Красного креста (МККК) "медикаментов, продовольствия и других грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди".

Власти Армении при этом продолжают готовиться к возможному приему беженцев региона. По словам Пашиняна, в республике подготовлено более 40 тысяч мест для проживания людей, которые могут покинуть Нагорный Карабах.

В Ереване продолжаются акции протеста против Пашиняна

Между тем в центре столицы Армении вечером 22 сентября вновь собрались протестующие. Как передает корреспондент DW, около 1000 человек требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. В течение дня на акциях протеста в городе были задержаны 98 человек, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на полицию Армении.

Ранее оппозиция Армении сообщила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению Никола Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента главы кабмина.

Акции с требованием отставки премьера Пашиняна начались 19 сентября после объявления Азербайджана о военной операции в Нагорном Карабахе. Демонстрации периодически выливались в стычки с полицией. Протестующие среди прочего блокировали движение по ряду центральных улиц Еревана. К митингам присоединились студенты нескольких высших учебных заведений. Кроме того, акции проходили у посольства РФ в Армении.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной Нагорно-Карабахаской республики (НКР), в том числе ее столицу - Степанакерт. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе.

На следующий день стороны договорились о прекращении огня. Согласно достигнутому соглашению, армянские военные должны быть выведены из зоны развертывания миротворческого контингента России, формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" - расформированы и полностью разоружены, а тяжелая военная техника и вооружения - выведены с территории Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении целей Баку в регионе.

По данным армянской стороны, в ходе обстрелов не менее 200 человек погибли, еще 400 получили ранения. Кроме того, погибли несколько российских миротворцев.

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