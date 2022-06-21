Почему в Азербайджане протестуют ветераны второй карабахской войны

Часть ветеранов второй карабахской войны в Азербайджане жалуется, что не может получить пособия по инвалидности и, в целом, сталкивается с нарушением своих прав. Власти утверждают, что дело в несовершенстве законодательства и неоправданности притязаний самих ветеранов.

С начала 2022 года в Баку прошло несколько групповых и одиночных акций протеста участников второй карабахской войны. Жалуются они, главным образом, на то, что не могут оформить инвалидность и получить социальные льготы. Наибольший резонанс произвела акция, состоявшаяся 2 июня. Протестующие "штурмом" взяли здание министерства труда и социальной защиты, сломали двери и ворвались в холл, требуя, чтобы их принял министр Сахиль Бабаев. Министр к ним так и не вышел, но о проблеме впервые заговорили всерьез. По мнению части общества, государство бросило участников войны на произвол судьбы, как только они перестали быть нужны.

"Злоупотребление священным статусом ветерана"?

Государственный телеканал AzTV снял сюжет, в котором обвинил участников акции 2 июня в "злоупотреблении священным статусом ветерана" и прозрачно намекнул, что родину надо защищать бескорыстно.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, сентябрь 2020 года

По словам представителя министерства труда и соцзащиты Азербайджана Фазиля Талыбова, правительство беспрестанно заботится о ветеранах, инвалидах войны и семьях погибших. На данный момент примерно трем тысячам человек уже установлена инвалидность и назначены социальные выплаты, 300 инвалидов войны обеспечены высокотехнологичными протезами, многие получили жилье, были трудоустроены. Если же состояние здоровья ветерана не дает оснований для оформления инвалидности, то и оснований для возмущения тоже нет, подытожил Талыбов.

Сами ветераны считают, что в их отношении происходит дискриминация. Они создали общественное объединение "Молодые ветераны" и требуют создания комитета "людей войны", в который войдут лица, пользующиеся авторитетом в обществе.

Председатель этого объединения и один их организаторов акции 2 июня Гаджи Велиев говорит, что десятки участников войны неоднократно обращались в министерство соцзащиты со своими проблемами, но чиновники не придавали этому никакого значения. При этом Велиев подчеркивает, что все их претензии адресованы именно чиновникам и лично министру Сахилю Бабаеву, а не государству как таковому: "Государство и государственность не означает Сахиль Бабаев! Мы на стороне государства и государственности!!"

Процедуры оформления инвалидности в Азербайджане

В Азербайджане все ветераны второй карабахской войны, у которых уже есть ветеранский статус, получают "по умолчанию" ежемесячное пособие в размере 80 манатов (около $50). Размер пособия по инвалидности для ветеранов составляет от 300 до 400 манатов (около $177-236) в зависимости от группы.

Для оформления инвалидности ветеран должен предоставить справку из госпиталя, доказывающую, что увечья он получил именно на фронте. У некоторых проблемы начинаются уже на этом этапе: если, получив ранение, они по той или иной причине не легли в госпиталь и вообще никак эти ранения не зафиксировали, никаких доказательств на руках у них теперь нет. Другие недовольны, что им отказывают в оформлении инвалидности или вместо первой группы присваивают вторую. Аргументы чиновников при этом порой имеют чисто бюрократический характер: к примеру, кость ноги короче нормы на шесть сантиметров, а не на семь.

Слишком жесткие критерии для ветеранов

Независимый экономист Тогрул Велиев знаком с процедурой оформления инвалидности (правда, "гражданской", а не военной) на личном опыте. И, по его мнению, сама нынешняя система соцзащиты в Азербайджане рассчитана на то, чтобы максимально лишить людей возможности получать пособия. "И этой системе плевать, откуда у тебя инвалидность: с войны, от рождения или в результате производственной травмы. Государство, возможно, и радо бы помочь ветеранам, но для этого надо переделать всю систему целиком".

В конце 2020 года для поддержки раненых и семей погибших указом президента был создан фонд "Yaşat" ("Yashat"). По словам члена попечительского совета этого фонда Рены Сафаралиевой, проблема в несовершенстве законодательной базы, а не в нежелании сотрудников министерства соцзащиты помогать ветеранам. На данный момент министерство ориентируется на установленные в 2015 году слишком жесткие критерии инвалидности. "И многие из тех, кто получил увечья на фронте, формально не подпадают под эти критерии. Конечно же, это несправедливо. Но с 1 июля 2022 года вступят в силу другие критерии при оценке состояния здоровья участников войны", – говорит Сафаралиева.

"Ветеранам кажется, что о них забыли"

В азербайджанском обществе даже многие из тех, кто считает вторую карабахскую войну оправданной и победоносной, смущены положением, в котором оказались сегодня ее участники. В соцсетях происходящее называют позором и насылают божий гнев на головы чиновников.

"А мы ведь предупреждали, что итогом этой войны станут тысячи людей с искалеченными телами и психикой, до которых никому не будет дела", - отвечают немногочисленные пацифисты и антимилитаристы, которые изначальное были против военного решения конфликта.

"Ветеранам кажется, что о них забыли, ими пренебрегают. Они хотят больше внимания к себе. Но после того, как война закончена, жизнь страны возвращается в свое русло, правительство и общество переключается на другие проблемы, это неминуемо", – полагает офицер запаса Агиль Гаджиев.

Сам он вернулся с фронта целым, невредимым и с медалью. Первые месяцы все внимание родственников, друзей и коллег было обращено на него, но постепенно это сошло на нет. "И я понимаю, что это нормально. Мирная жизнь берет свое. Как бы ни ждали ветераны особого отношения к себе на постоянной основе, но в реальности так не бывает".

А пока идут споры о том, кто виноват в проблемах с пособиями, тема приобретает еще больший трагизм. Азербайджанские медиа сообщают, что за полтора года, прошедшие с окончания второй карабахской войны, более 30 ее участников покончили с собой. Последний такой суицид произошел 16 июня 2022 года. Но видеть в этом опасную тенденцию в Азербайджане склонны пока лишь немногие.

Смотрите также:

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Начало военных действий в Карабахе 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Война и беженцы В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Международные посредники в урегулировании конфликта После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Территория спора Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Напоминание о войне В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Нагорный Карабах - замороженный конфликт? Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Эскалация карабахского конфликта В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Новые бои за Карабах 27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Роль и позиция России по Карабаху Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Турция - все более влиятельный игрок в регионе Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции. Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев

