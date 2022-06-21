Почему в Азербайджане протестуют ветераны второй карабахской войны

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Часть ветеранов недовольна, но власти Азербайджана утверждают, что дело в несовершенстве законодательства, а частично - и в неоправданности притязаний самих ветеранов.
Часть ветеранов второй карабахской войны в Азербайджане жалуется, что не может получить пособия по инвалидности и, в целом, сталкивается с нарушением своих прав. Власти утверждают, что дело в несовершенстве законодательства и неоправданности притязаний самих ветеранов.
С начала 2022 года в Баку прошло несколько групповых и одиночных акций протеста участников второй карабахской войны. Жалуются они, главным образом, на то, что не могут оформить инвалидность и получить социальные льготы. Наибольший резонанс произвела акция, состоявшаяся 2 июня. Протестующие "штурмом" взяли здание министерства труда и социальной защиты, сломали двери и ворвались в холл, требуя, чтобы их принял министр Сахиль Бабаев. Министр к ним так и не вышел, но о проблеме впервые заговорили всерьез. По мнению части общества, государство бросило участников войны на произвол судьбы, как только они перестали быть нужны.
Государственный телеканал AzTV снял сюжет, в котором обвинил участников акции 2 июня в "злоупотреблении священным статусом ветерана" и прозрачно намекнул, что родину надо защищать бескорыстно.
По словам представителя министерства труда и соцзащиты Азербайджана Фазиля Талыбова, правительство беспрестанно заботится о ветеранах, инвалидах войны и семьях погибших. На данный момент примерно трем тысячам человек уже установлена инвалидность и назначены социальные выплаты, 300 инвалидов войны обеспечены высокотехнологичными протезами, многие получили жилье, были трудоустроены. Если же состояние здоровья ветерана не дает оснований для оформления инвалидности, то и оснований для возмущения тоже нет, подытожил Талыбов.
Сами ветераны считают, что в их отношении происходит дискриминация. Они создали общественное объединение "Молодые ветераны" и требуют создания комитета "людей войны", в который войдут лица, пользующиеся авторитетом в обществе.
Председатель этого объединения и один их организаторов акции 2 июня Гаджи Велиев говорит, что десятки участников войны неоднократно обращались в министерство соцзащиты со своими проблемами, но чиновники не придавали этому никакого значения. При этом Велиев подчеркивает, что все их претензии адресованы именно чиновникам и лично министру Сахилю Бабаеву, а не государству как таковому: "Государство и государственность не означает Сахиль Бабаев! Мы на стороне государства и государственности!!"
В Азербайджане все ветераны второй карабахской войны, у которых уже есть ветеранский статус, получают "по умолчанию" ежемесячное пособие в размере 80 манатов (около $50). Размер пособия по инвалидности для ветеранов составляет от 300 до 400 манатов (около $177-236) в зависимости от группы.
Для оформления инвалидности ветеран должен предоставить справку из госпиталя, доказывающую, что увечья он получил именно на фронте. У некоторых проблемы начинаются уже на этом этапе: если, получив ранение, они по той или иной причине не легли в госпиталь и вообще никак эти ранения не зафиксировали, никаких доказательств на руках у них теперь нет. Другие недовольны, что им отказывают в оформлении инвалидности или вместо первой группы присваивают вторую. Аргументы чиновников при этом порой имеют чисто бюрократический характер: к примеру, кость ноги короче нормы на шесть сантиметров, а не на семь.
Независимый экономист Тогрул Велиев знаком с процедурой оформления инвалидности (правда, "гражданской", а не военной) на личном опыте. И, по его мнению, сама нынешняя система соцзащиты в Азербайджане рассчитана на то, чтобы максимально лишить людей возможности получать пособия. "И этой системе плевать, откуда у тебя инвалидность: с войны, от рождения или в результате производственной травмы. Государство, возможно, и радо бы помочь ветеранам, но для этого надо переделать всю систему целиком".
В конце 2020 года для поддержки раненых и семей погибших указом президента был создан фонд "Yaşat" ("Yashat"). По словам члена попечительского совета этого фонда Рены Сафаралиевой, проблема в несовершенстве законодательной базы, а не в нежелании сотрудников министерства соцзащиты помогать ветеранам. На данный момент министерство ориентируется на установленные в 2015 году слишком жесткие критерии инвалидности. "И многие из тех, кто получил увечья на фронте, формально не подпадают под эти критерии. Конечно же, это несправедливо. Но с 1 июля 2022 года вступят в силу другие критерии при оценке состояния здоровья участников войны", – говорит Сафаралиева.
В азербайджанском обществе даже многие из тех, кто считает вторую карабахскую войну оправданной и победоносной, смущены положением, в котором оказались сегодня ее участники. В соцсетях происходящее называют позором и насылают божий гнев на головы чиновников.
"А мы ведь предупреждали, что итогом этой войны станут тысячи людей с искалеченными телами и психикой, до которых никому не будет дела", - отвечают немногочисленные пацифисты и антимилитаристы, которые изначальное были против военного решения конфликта.
"Ветеранам кажется, что о них забыли, ими пренебрегают. Они хотят больше внимания к себе. Но после того, как война закончена, жизнь страны возвращается в свое русло, правительство и общество переключается на другие проблемы, это неминуемо", – полагает офицер запаса Агиль Гаджиев.
Сам он вернулся с фронта целым, невредимым и с медалью. Первые месяцы все внимание родственников, друзей и коллег было обращено на него, но постепенно это сошло на нет. "И я понимаю, что это нормально. Мирная жизнь берет свое. Как бы ни ждали ветераны особого отношения к себе на постоянной основе, но в реальности так не бывает".
А пока идут споры о том, кто виноват в проблемах с пособиями, тема приобретает еще больший трагизм. Азербайджанские медиа сообщают, что за полтора года, прошедшие с окончания второй карабахской войны, более 30 ее участников покончили с собой. Последний такой суицид произошел 16 июня 2022 года. Но видеть в этом опасную тенденцию в Азербайджане склонны пока лишь немногие.
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