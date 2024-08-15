Махмуд Аббас заявил о планах посетить сектор Газа

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас намерен посетить сектор Газа, несмотря на риски, связанные с продолжающейся там войной. Об этом он заявил в четверг, 15 августа, выступая на внеочередном заседании парламента Турции.

"У нас не осталось иного решения. В связи с этим я и все члены палестинской администрации приняли решение отправиться в Газу, и мы осуществим это", - приводят слова Аббаса турецкие СМИ. "Наша жизнь не является более ценной, чем жизнь любого ребенка в секторе Газа", - сказал он.

В своей 45-минутной речи 88-летний глава ПНА поблагодарил Турцию и турецкий народ за поддержку в защите прав палестинцев и предоставление гуманитарной помощи, а также осудил Израиль за то, что, по его словам, является "геноцидом" в секторе Газа. Он подчеркнул непоколебимость палестинского народа в борьбе за свои земли. "Палестинцы продолжат отстаивать свои права и не покинут свои земли", - заявил он.

Аббас прибыл в Анкару 14 августа, на следующий день после своего визита в Москву. Глава ПНА на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшихся 13 августа, призвал международное сообщество провести мирную конференцию по палестинскому вопросу. По его словам, это должно дать палестинцам надежду на то, что международное сообщество серьезно настроено на возможность добиться реализации принципа "двух государств для двух народов".

Эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее в рамках обмена на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев из плена были освобождены более 100 заложников.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 40 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.