Lufthansa Group приостанавливает рейсы в Тель-Авив и Тегеран и из этих городов после взрывов пейджеров "Хезболлаха" в Ливане. Террористы грозили Израилю "заслуженным наказанием".

В связи с резким изменением ситуации в сфере безопасности авиакомпании Lufthansa Group приняли решение приостановить все рейсы в Тель-Авив и Тегеран и из этих городов. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Lufthansa.

Решению предшествовали сообщения о том, что в Ливане массово взорвались пейджеры, которыми пользовались боевики радикального ливанского шиитского движения "Хезболлах".

Бейрут и представители движения возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Террористы заявили, что еврейское государство понесет "заслуженное наказание" за содеянное.

До 19 сентября все авиакомпании Lufthansa Group будут обходить воздушное пространство Израиля и Ирана.

Билеты можно бесплатно перебронировать

"Lufthansa Group продолжает внимательно следить за ситуацией и продолжит оценивать ее в ближайшие дни", - добавили там.

"Мы сожалеем о неудобствах, причиненных нашим пассажирам, и связываемся с пассажирами, забронировавшими билеты на отмененные рейсы", - указали в компании. Пассажирам предоставится возможность бесплатно перебронировать билеты на более поздние даты или получить полную стоимость билета.

В результате взрывов пейджеров пострадали минимум 2800 человек

Как сообщили 17 сентября в министерстве здравоохранения Ливана, в результате взрывов пейджеров пострадали по меньшей мере 2800 человек, минимум 9 погибли.

Среди погибших был сын одного из лидеров "Хезболлах", а также 10-летняя девочка. Одним из пострадавших стал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, сообщило иранское агентство Fars.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.