Lufthansa эвакуирует граждан ФРГ из Израиля спецрейсами

Авиакомпания Lufthansa 12-13 октября выполнит несколько спецрейсов в Израиль и обратно, чтобы эвакуировать оттуда граждан ФРГ. Желающим вылететь немцам нужно зарегистрироваться в антикризисном списке ELEFAND.

Немецкая авиакомпания Lufthansa 12 и 13 октября выполнит несколько спецрейсов в Израиль и обратно, чтобы эвакуировать оттуда граждан Германии. Об этом министерство иностранных дел ФРГ сообщило вечером во вторник, 10 октября. В каждый из двух дней планируется по четыре эвакуационных рейса. Регулярные полеты Lufthansa в Израиль приостановлены, пока что - до 14 октября.

Граждане Германии, находящиеся в Израиле и зарегистрировавшиеся в антикризисном списке ELEFAND на сайте МИД ФРГ, 11 октября получат уведомление о том, как забронировать места на эвакуационных рейсах Lufthansa, пообещали в ведомстве. Там подчеркнули, что если кто-то из немцев, желающих покинуть Израиль, еще не зарегистрировался в этом перечне, то он должен немедленно это сделать. Система учета ELEFAND позволяет зарубежным представительствам ФРГ быстро информировать находящихся за границей сограждан в случае кризиса или стихийного бедствия.

Глава МИД ФРГ: Организовали стыковки через горячую линию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) ранее просила граждан ФРГ, ожидающих эвакуации из Израиля, проявить понимание. "Мы запустили эвакуационные рейсы с другими авиакомпаниями. Мы организовали стыковку рейсов через кризисную горячую линию - с нами могли связаться те, кто был в аэропорту. Затем на некоторых маршрутах приходилось организовывать пересадки. Я понимаю, это ужасная ситуация, но когда у тебя одновременно 100 тысяч звонков, нужно расставлять приоритеты", - сказала она в эфире телеканала ZDF.

Организовать спецрейсы для граждан ФРГ из Израиля требовал от правительства лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Председатель земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) призвал использовать для этого правительственные самолеты, если не хватает обычных бортов.

Чешский министр вывез 34 человека на самолете

Между тем министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вывез из Израиля 34 чеха, которые не могли вылететь из страны, указал пресс-секретарь главы чешского МИД. Липавский принял сограждан на борт после завершения визита в Израиль, где он выразил поддержку президенту этой страны Ицхаку Герцогу и своему израильскому коллеге Эли Коэну.

Нидерланды и Канада также эвакуируют своих граждан из Израиля

Королевство Нидерланды отправит 11 октября в Израиль военно-транспортный самолет, чтобы эвакуировать оттуда своих подданных, сообщило во вторник голландское информагентство ANP со ссылкой на и.о. главы МИД страны Ханке Брюинс Слот. Она добавила, что желающие покинуть Израиль нидерландцы также, скорее всего смогут воспользоваться для этого пассажирским самолетом авиакомпании KLM. По словам Брюинс Слот, эвакуироваться хотят около 200 находящихся в Израиле подданных королевства.

В то же время Канада намерена в предстоящие дни начать эвакуацию своих граждан из региона, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. Ожидается, что к выполнению спецрейсов из Тель-Авива привлекут авиацию Вооруженных сил Канады. Оттава работает над дополнительными вариантами (помощи. - Ред.) для сограждан, которые не могут добраться до воздушной гавани в Тель-Авиве, добавила Жоли.

Число жертв нападения ХАМАС на Израиль растет

В Израиле, по последним данным властей страны, в результате атак радикального исламистского движения ХАМАС с 7 октября погибли не менее 900 человек, еще как минимум 2600 получили ранения. Палестинцы в секторе Газа, откуда произошло нападение и по которому теперь наносит удары израильская армия, также сообщают о 900 погибших со своей стороны и о 4500 раненых.

Лидеры западных стран, включая Германию, неоднократно выражали солидарность с Израилем и обещали оказать ему помощь в отражении нападений. Президент США Джо Байден 10 октября заявил, что Вашингтон для сдерживания агрессии готов перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, вдобавок к авианосцу "Джеральд Форд" и нескольким эскадрильям реактивных истребителей, об отправке которых в регион уже известно.

Глава Белого дома также призвал Конгресс Соединенных Штатов одобрить выделение новых средств на военную помощь Израилю. Газета The Washington Post ранее писала, что этот пакет может быть объединен в один запрос с военной помощью Украине.

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