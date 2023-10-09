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Страны Запада совместно помогут Израилю защититься от атак

Олег Соколенко
10 октября 2023 г.

Лидеры США, Германии, Франции, Италии и Великобритании заявили, что вместе помогут Израилю защитить себя на фоне нападения ХАМАС. При этом главы западных стран поддержали "законные чаяния палестинского народа".

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Митинг солидарности с Израилем в Берлине 8 октября 2023 года
Митинг солидарности с Израилем в Берлине 8 октября 2023 годаФото: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

Лидеры США, Германии, Франции, Италии и Великобритании заявили, что вместе помогут Израилю защитить себя на фоне нападения ХАМАС. Джо Байден, Олаф Шольц (Olaf Scholz), Эмманюэль Макрон, Джорджа Мелони и Риши Сунак также подчеркивают в опубликованном вечером в понедельник, 9 октября, совместном заявлении: "Сейчас не тот момент, когда какая-либо антиизраильская группировка может использовать эти атаки (движения ХАМАС. - Ред.) для получения преимущества".

"В ближайшие дни мы будем сохранять единство и координацию действий, оставаться вместе как союзники и друзья Израиля, чтобы обеспечить Израилю возможность защитить себя и, в конечном итоге - чтобы создать условия для мирного и интегрированного ближневосточного региона", - говорится в совместном заявлении лидеров пяти стран Запада.

В то же время они подчеркнули, что признают "законные чаяния палестинского народа" и поддерживают справедливость и свободу как для израильтян, так и для палестинцев. "Но не заблуждайтесь: ХАМАС не представляет этих устремлений и не предлагает палестинскому народу ничего, кроме еще большего террора и кровопролития", - подчеркивается далее в документе.

Германия и ее союзники солидарны с Израилем

Ранее в тот же день Германия и Франция выразили солидарность с Израилем, подвергшимся массовым атакам радикального исламистского движения ХАМАС. "Террор не победит. Ненависть не одержит верх. Насилие не придет к триумфу, - заявил Олаф Шольц, назвав нападение "ужасным" и "варварским". - Мы твердо и непоколебимо стоим на стороне Израиля". В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что борьба с терроризмом является "нашим общим делом".

Президент США Джо Байден 9 октября также заявил о безоговорочной поддержке Израиля и подчеркнул, что страна имеет право себя защищать. По данным CNN, Белый дом обсудил с лидерами Палаты представителей Конгресса США усиление военной поддержки Израиля за счет поставок артиллерийских снарядов и ракет для системы ПВО "Железный купол", а также дополнительного финансирования. Газета The Washington Post пишет, что власти Израиля также попросили у США пополнить запасы бомб малого диаметра и пулеметных патронов, и расширить сотрудничество в сфере обмена разведданными.

Нападение ХАМАС на Израиль

Палестинское террористическое движение ХАМАС 7 октября объявило о "военной операции" против Израиля и начало массированную ракетную атаку. В приграничные районы страны вторглись боевики, которые захватили свыше ста заложников. Армия Израиля ответила авиаударами по целям в Газе. В Израиле погибли более 900 человек, палестинские власти сообщали о более чем 400 жертвах, число раненых с обеих сторон превысило 4 тысячи. На операцию "Железные мечи", объявленную в ответ на нападение ХАМАС, в ЦАХАЛ мобилизованы уже 300 тысяч резервистов.

Кроме того, 8 октября северные районы Израиля были обстреляны с территории Ливана местным радикальным движением "Хезболлах". Израильская армия в ответ нанесла удары из артиллерии. Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал готовить эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных у границы с Ливаном.

Совбез ООН на экстренном заседании 8 октября не смог единогласно осудить агрессию движения ХАМАС против Израиля.

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