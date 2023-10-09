  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Германия и Франция заверили Израиль в солидарности

Павел Мыльников
9 октября 2023 г.

Нападение ХАМАС на Израиль не приведет к победе насилия и террора, заявил канцлер Германии. Лидеры ФРГ, Франции, Великобритании и США вечером 9 октября обсудят обострение на Ближнем Востоке.

https://p.dw.com/p/4XJkd
Флаг Израиля над Рейхстагом в Берлине
Флаг Израиля над РейхстагомФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Германия и Франция в понедельник, 9 октября, выразили солидарность с Израилем, подвергшимся массовым атакам радикального исламистского движения ХАМАС. "Террор не победит. Ненависть не одержит верх. Насилие не придет к триумфу", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), назвав нападение "ужасным" и "варварским". В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что борьба с терроризмом является "нашим общим делом".

В ближайшие часы Шольц и Макрон намерены по телефону обсудить ситуацию в Израиле и секторе Газа с президентом США Джозефом Байденом  и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. "Мы твердо и непоколебимо стоим на стороне Израиля", - подчеркнул Шольц.

Четверо лидеров "едины во мнении: в регионе нельзя позволить вспыхнуть пожару", добавил канцлер ФРГ. В этом вопросе необходима тесная координация с ближневосточными партнерами, указал он.

Масштабное нападение ХАМАС на Израиль

Боевики движения ХАМАС, которое Европейский Союз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, утром 7 октября нанесли ракетные удары по израильской территории из сектора Газа, а затем проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, власти страны официально заявили о ее переходе в состояние войны.

За два дня боестолкновений обе стороны сообщили о сотнях погибших и нескольких тысячах раненых. Израиль признал, что в ходе атак около 150 человек были похищены.

С осуждением нападения ХАМАС выступили среди прочих лидеры многих стран Европы, США, Япония, а также НАТО и генеральный секретарь ООН. Армия обороны Израиля 9 октября сообщила о полном восстановлении своего контроля над населенными пунктами, которые подверглись атакам ХАМАС.

Смотрите также:

Нападение ХАМАС на Израиль

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Разрушенный в ходе ракетного обстрела 8 октября жилой дом в Тель-Авиве

"Город замер". Как изменился Тель-Авив после ракетных атак

"Город замер". Как изменился Тель-Авив после ракетных атак

Что происходит в Тель-Авиве спустя два дня после того, как ХАМАС начал наносить ракетные удары по Израилю. О ситуации в городе и настроениях его жителей - в репортаже DW.
Конфликты9 октября 2023 г.
external

ХАМАС против Израиля: активист радикально-исламистского движения о ракетных обстрелах и жизни в Газе (08.06.2021)

ХАМАС против Израиля: активист радикально-исламистского движения о ракетных обстрелах и жизни в Газе (08.06.2021)

Перемирие на Ближнем Востоке многие считают шатким. Ранее боевики ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю. Израиль нанес ответные удары по целям в секторе Газа. После начала перемирия DW взяла интервью у представителя ХАМАС.
Политика8 июня 2021 г.24:05 мин.
external

ХАМАС против Израиля: радикальные исламисты продолжают обстрелы, армия наносит ответные удары (18.05.2021)

ХАМАС против Израиля: радикальные исламисты продолжают обстрелы, армия наносит ответные удары (18.05.2021)

Палестино-израильский конфликт, несмотря на призывы международного сообщества, не утихает. Джо Байден поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак". Удары тем временем продолжаются.
Политика18 мая 2021 г.02:47 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаг Израиля над Рейхстагом в Берлине

Германия и Франция заверили Израиль в солидарности

Политика9 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: человек в черной униформе с надписью "ХАМАС", маске-балаклаве и с автоматом за плечами поджигает биржевой график, который отображает рост цен на нефть.

Нападение ХАМАС на Израиль: что еще устроили террористы

Нападение ХАМАС на Израиль: что еще устроили террористы

Конфликты9 октября 2023 г.
Ашкелон, 8 октября 2023 года

Атака на Израиль: что рассказывают белорусы-очевидцы

Атака на Израиль: что рассказывают белорусы-очевидцы

Конфликты9 октября 2023 г.
Разрушенный в ходе ракетного обстрела 8 октября жилой дом в Тель-Авиве

"Город замер". Как изменился Тель-Авив после ракетных атак

"Город замер". Как изменился Тель-Авив после ракетных атак

Конфликты9 октября 2023 г.
Берлин, 7 октября 2023. Полиция приступает к разгону демонстрации сторонников ХАМАС

Немцы в шоке от ликования сторонников ХАМАС в Берлине

Немцы в шоке от ликования сторонников ХАМАС в Берлине

Политика9 октября 2023 г.
Антиизраильские протесты в Газе (фото из архива)

Сектор Газа. Почему это горячая точка на Ближнем Востоке

Сектор Газа. Почему это горячая точка на Ближнем Востоке

Конфликты9 октября 2023 г.
Боевики движения ХАМАС на границе с Израилем

Что такое движение ХАМАС и кто его поддерживает

Что такое движение ХАМАС и кто его поддерживает

Политика9 октября 2023 г.
На главную страницу