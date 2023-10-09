Германия и Франция заверили Израиль в солидарности

Нападение ХАМАС на Израиль не приведет к победе насилия и террора, заявил канцлер Германии. Лидеры ФРГ, Франции, Великобритании и США вечером 9 октября обсудят обострение на Ближнем Востоке.

Германия и Франция в понедельник, 9 октября, выразили солидарность с Израилем, подвергшимся массовым атакам радикального исламистского движения ХАМАС. "Террор не победит. Ненависть не одержит верх. Насилие не придет к триумфу", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), назвав нападение "ужасным" и "варварским". В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что борьба с терроризмом является "нашим общим делом".

В ближайшие часы Шольц и Макрон намерены по телефону обсудить ситуацию в Израиле и секторе Газа с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. "Мы твердо и непоколебимо стоим на стороне Израиля", - подчеркнул Шольц.

Четверо лидеров "едины во мнении: в регионе нельзя позволить вспыхнуть пожару", добавил канцлер ФРГ. В этом вопросе необходима тесная координация с ближневосточными партнерами, указал он.

Масштабное нападение ХАМАС на Израиль

Боевики движения ХАМАС, которое Европейский Союз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, утром 7 октября нанесли ракетные удары по израильской территории из сектора Газа, а затем проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, власти страны официально заявили о ее переходе в состояние войны.

За два дня боестолкновений обе стороны сообщили о сотнях погибших и нескольких тысячах раненых. Израиль признал, что в ходе атак около 150 человек были похищены.

С осуждением нападения ХАМАС выступили среди прочих лидеры многих стран Европы, США, Япония, а также НАТО и генеральный секретарь ООН. Армия обороны Израиля 9 октября сообщила о полном восстановлении своего контроля над населенными пунктами, которые подверглись атакам ХАМАС.

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