 Lufthansa ведет переговоры о пакете помощи на 9 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 07.05.2020

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Германия

Lufthansa ведет переговоры о пакете помощи на 9 млрд евро

Правительство ФРГ в обмен на помощь желает получить пакет акций и место в наблюдательном совете авиаконцерна. Министр экономики ФРГ Альтмайер подчеркнул заинтересованность государства в спасении Lufthansa.

Самолеты авиаконцерна Lufthansa

Немецкий авиаконцерн Lufthansa, сильно пострадавший от экономических последствий пандемии коронавируса, сообщил о переговорах с федеральным правительством Германии о пакете помощи в размере 9 млрд евро. Взамен государство желает получить 25 процентов плюс одну акцию и место в наблюдательном совете, сообщила Lufthansa в четверг, 7 мая, во Франкфурте-на-Майне.

В концерне подчеркнули, что переговоры продолжаются. Обсуждаются также условия получения авиаконцерном застрахованного кредита из Фонда стабилизации экономики (WSF) и возможность отказа от выплаты дивидендов.

Глава Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) в последние дни уже неоднократно объявлял о скором успешном завершении переговоров. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) 6 мая подчеркнул заинтересованность государства в спасении немецкого авиаконцерна. Шпор в то же время ясно высказался против чрезмерного влияния государства на его концерн, указав, что Lufthansa должна и впредь иметь возможность "решать свою судьбу на предпринимательской основе".

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    Автор: Ксения Сафронова


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