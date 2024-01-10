Лучшие маршруты для пешего туризма в Германии

Лучшие маршруты для пешего туризма в Германии10 января 2024 г.
Для любителей активного отдыха в Германии разработано и проложено огромное множество пеших маршрутов разной протяженности и сложности - от однодневных походов или просто продолжительных прогулок до многодневных путешествий.
Уже скоро немецкие любители пешего туризма вновь получат шанс выбрать самые интересные, красивые и увлекательные маршруты по Германии - проголосовать на сайте конкурса Deutschlands Schönster Wanderweg, который вот уже более 15 лет организовывает журнал Das Wandermagazin.
Голосование 2024 года начнется 12 января и продлится до конца июня. Общая протяженность всех маршрутов, вышедших в финал, составляет почти 1500 километров! Конкурс проводится в двух категориях - однодневных и многодневных маршрутов. Первый список состоит из 15 кандидатов, второй - из 10.
Какие маршруты номинированы в конкурсе 2024 года?
Названия кандидатов в наших фотогалереях указаны на немецком языке и дополнены информацией о регионе, федеральной земле и некоторых особенностях этих маршрутов. Ниже также приведены ссылки на официальные сайты.
Однодневные маршруты. Фотогалерея и ссылки
1. Ландшафтный маршрут по лесам и лугам "Aussichtsreich - Wald & Wiese" в Альгое
2. Горный маршрут "Bergweltenweg" в Тевтобургском Лесу
3. Тропа по горе Рорардсберг "Genießerpfad U(h)rwaldpfad Rohrhardsberg" в Шварцвальде
4. Скалистые ландшафты "Grüne-Hölle-Tour Bollendorf" в Айфеле
5. Панорамный маршрут около Фишбаха "Hexenpfad Fischbach" в Рёне
6. По следам ледникового периода "Hümmlingpfad Theikenmeer-Runde" в Эмсланде
7. Ландшафты Ваттового мелководья в Бутъядингене "Langwarder Groden" в Везермарше
8. Горный маршрут "Luftiger Grat" в Альгое
9. Маршрут по геологическому парку "Naturpark-Weg Griffelpfad" в Тюрингском Лесу
10. Маршрут "Osterspaier Langhalsweg" на Среднем Рейне
11. Пастушья тропа "Schäferweg" в районе Донау-Рис
12. Тропа в общине Йосгрунд "Spessartfährte Jossgrund-Runde" в Шпессарте
13. Панорамный маршрут "Zollernblickweg" в Шварцвальде
14. Маршрут между двух озер "Zwei-Seen-Runde" на Нижнем Рейне
15. Прогулочный маршрут около Фазаньего двора "Zweibrücker Fasanenjagd" в Цвайбрюккене
Многодневные маршруты. Фотогалерея и ссылки
1. Горный маршрут "Allgäuer Logenplatzroute" в Альгое
2. Панорамный маршрут "Altmühltal-Panoramaweg" по долине реки Альтмюль
3. Маршрут "Bergischer Weg" по региону Бергишес Ланд
4. Маршрут "Gottesgartenrunde Süd" по Верховьям Майна и Франконскому Альбу
5. Горный маршрут "Oberlausitzer Bergweg" в Верхней Лужице
6. Маршрут по местам жизни и деятельности теолога Пауля Герхардта "Paul-Gerhardt-Weg" под Берлином
7. Паровозный маршрут "Südharzer Dampflok Steig" в Южном Гарце
8. Маршрут "Uplandsteig" по горному району Упланд
9. Маршрут "Urwaldsteig Edersee" по буковому лесу около озера Эдерзе
10. Маршрут "Weserbergland-Weg" по Везерскому нагорью
Победители и результаты 2023 года
В 2023 году в голосовании приняло участие более 45 тысяч человек. В первой категории победил 13-километровый маршрут HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute в земле Рейнланд-Пфальц, посвященный здешним природным достопримечательностям - водопадам на ручьях в вулканической части региона Айфель.
Во второй категории наибольшее число голосов набрал 90-киломтеровый маршрут для походов SaaleHorizontale, проходящий по долине реки Заале в Тюрингии - самому северному немецкому винодельческому региону.
Все результаты прошлогоднего конкурса можно посмотреть по этой ссылке: В Германии названы лучшие маршруты для походов.