Лучшие маршруты для пешего туризма в Германии

В финал конкурса 2024 года вышло два с половиной десятка маршрутов - от коротких прогулочных до многодневных. Представляем кандидатов.

Для любителей активного отдыха в Германии разработано и проложено огромное множество пеших маршрутов разной протяженности и сложности - от однодневных походов или просто продолжительных прогулок до многодневных путешествий.

Уже скоро немецкие любители пешего туризма вновь получат шанс выбрать самые интересные, красивые и увлекательные маршруты по Германии - проголосовать на сайте конкурса Deutschlands Schönster Wanderweg , который вот уже более 15 лет организовывает журнал Das Wandermagazin.

Голосование 2024 года начнется 12 января и продлится до конца июня. Общая протяженность всех маршрутов, вышедших в финал, составляет почти 1500 километров! Конкурс проводится в двух категориях - однодневных и многодневных маршрутов. Первый список состоит из 15 кандидатов, второй - из 10.

Какие маршруты номинированы в конкурсе 2024 года?

Названия кандидатов в наших фотогалереях указаны на немецком языке и дополнены информацией о регионе, федеральной земле и некоторых особенностях этих маршрутов. Ниже также приведены ссылки на официальные сайты.

Однодневные маршруты. Фотогалерея и ссылки

1. Ландшафтный маршрут по лесам и лугам "Aussichtsreich - Wald & Wiese" в Альгое

2. Горный маршрут "Bergweltenweg" в Тевтобургском Лесу

3. Тропа по горе Рорардсберг "Genießerpfad U(h)rwaldpfad Rohrhardsberg" в Шварцвальде

4. Скалистые ландшафты "Grüne-Hölle-Tour Bollendorf" в Айфеле

5. Панорамный маршрут около Фишбаха "Hexenpfad Fischbach" в Рёне

6. По следам ледникового периода "Hümmlingpfad Theikenmeer-Runde" в Эмсланде

7. Ландшафты Ваттового мелководья в Бутъядингене "Langwarder Groden" в Везермарше

8. Горный маршрут "Luftiger Grat" в Альгое

9. Маршрут по геологическому парку "Naturpark-Weg Griffelpfad" в Тюрингском Лесу

10. Маршрут "Osterspaier Langhalsweg" на Среднем Рейне

11. Пастушья тропа "Schäferweg" в районе Донау-Рис

12. Тропа в общине Йосгрунд "Spessartfährte Jossgrund-Runde" в Шпессарте

13. Панорамный маршрут "Zollernblickweg" в Шварцвальде

14. Маршрут между двух озер "Zwei-Seen-Runde" на Нижнем Рейне

15. Прогулочный маршрут около Фазаньего двора "Zweibrücker Fasanenjagd" в Цвайбрюккене

Многодневные маршруты. Фотогалерея и ссылки

1. Горный маршрут "Allgäuer Logenplatzroute" в Альгое

2. Панорамный маршрут "Altmühltal-Panoramaweg" по долине реки Альтмюль

3. Маршрут "Bergischer Weg" по региону Бергишес Ланд

4. Маршрут "Gottesgartenrunde Süd" по Верховьям Майна и Франконскому Альбу

5. Горный маршрут "Oberlausitzer Bergweg" в Верхней Лужице

6. Маршрут по местам жизни и деятельности теолога Пауля Герхардта "Paul-Gerhardt-Weg" под Берлином

7. Паровозный маршрут "Südharzer Dampflok Steig" в Южном Гарце

8. Маршрут "Uplandsteig" по горному району Упланд

9. Маршрут "Urwaldsteig Edersee" по буковому лесу около озера Эдерзе

10. Маршрут "Weserbergland-Weg" по Везерскому нагорью

Победители и результаты 2023 года

В 2023 году в голосовании приняло участие более 45 тысяч человек. В первой категории победил 13-километровый маршрут HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute в земле Рейнланд-Пфальц, посвященный здешним природным достопримечательностям - водопадам на ручьях в вулканической части региона Айфель.

Во второй категории наибольшее число голосов набрал 90-киломтеровый маршрут для походов SaaleHorizontale, проходящий по долине реки Заале в Тюрингии - самому северному немецкому винодельческому региону.

Все результаты прошлогоднего конкурса можно посмотреть по этой ссылке: В Германии названы лучшие маршруты для походов.