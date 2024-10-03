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Ливан: В результате атак Израиля за сутки погибли 46 человек

Александра Иванова
3 октября 2024 г.

Минздрав Ливана сообщает о гибели шести человек после очередного удара Израиля по столице страны Бейруту. США выступают против возможной атаки ЦАХАЛ на ядерные объекты Ирана.

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Последствия удара Израиля по Бейруту в ночь на 3 октября 2024 года
Последствия удара Израиля по Бейруту в ночь на 3 октября 2024 годаФото: Fadel Itani/AFP

В результате очередного удара Израиля по центру Бейруту погибли шесть человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана в ночь на четверг, 3 октября. Как уточняет онлайн-издание The Times of Israel, после воздушного удара Израиля возник пожар на третьем этаже многоэтажного дома в районе Башура, расположенном недалеко от штаб-квартиры ООН, а также офиса премьер-министра и здания парламента.

"Телеканал "Хезболлах" Al-Manar, утверждает, что удар был нанесен по центру медицинского подразделения террористической группировки". Ранее агентство AFP сообщило, что его корреспонденты слышали мощный взрыв в Бейруте. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 3 октября уведомила в Telegram, что нанесла "прицельный удар" по Бейруту, не приведя подробностей. Сколько террористов было среди жертв этой атаки, не уточняется.

Ранее, вечером 2 октября, министерство здравоохранения Ливана обнародовало данные, согласно которым за последние 24 часа из-за израильских атак погибли 46 человек по всей стране, еще 85 получили ранения.

 

Байден о возможном ответе Израиля на ракетную атаку Ирана

На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден заявил, что он против возможного удара Израиля по ядерным объектам Ирана. "Ответ: нет", - ответил он на соответствующий вопрос одного из журналистов. При этом Байден подчеркнул, что Израиль имеет право отреагировать на атаку со стороны Ирана, а США являются тесным союзником Израиля.

В свою очередь пресс-служба Белого дома сообщила, что на телефонной конференции стран "большой семерки" (G7), состоявшейся 2 октября, обсуждались санкции против Ирана.

Возможность удара Израиля по ядерным объектам Ирана

Ранее о том, что Израиль планирует нанести удар по ядерным объектам Ирана, написало американское онлайн-издание Axios. Среди других возможных целей назывались установки Ирана по добыче нефти и другие стратегически важные объекты.

О возможности атаки Израиля на ядерные объекты Ирана писала и газета The New York Times. В ночь на 3 октября бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал власти Израиля "уничтожить ядерную программу Ирана сейчас". "Иногда история стучится к тебе в дверь и тебе нужно воспользоваться моментом, - написал политик в соцсети X. - Если мы не сделаем этого сейчас, я не думаю, что это случится когда-либо".

Вечером 1 октября Иран нанес удар баллистическими ракетами по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что этот обстрел стал ответом на убийство Израилем лидеров ХАМАС, "Хезболлах" и командующего КСИР в Ливане. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю около 200 ракет. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран "совершил большую ошибку и заплатит за нее".

Через несколько часов после иранского обстрела Израиль нанес удар по южной окраине Бейрута, указав, что его целью были объекты "Хезболлах".

Призыв генсека ООН к прекращению огня на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта договориться о прекращении огня. "В настоящее время бушующий на Ближнем Востоке пожар быстро превращается в инферно", - заявил он на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, созванном 2 октября по случаю массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.

Ранее в тот же день,2 октября, министр иностранных дел Израиля Израэль Кац объявил генсека ООН персоной нон грата, заявив, что Гутерриш не выступил с безоговорочным осуждением ракетного удара Ирана по Израилю.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.

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