Иран подверг Израиль массированному ракетному удару

Незадолго до этого США предупредили Израиль о готовящейся ракетной атаке. Они пообещали Израилю поддержку и пригрозили Ирану "серьезнейшими последствиями".

Иран вечером во вторник, 1 октября, подверг Израиль массированному ракетному удару. О пусках иранских ракет предупредила сограждан Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Она призвала жителей страны "сохранять бдительность и точно следовать указаниям командования тыла". На всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога. Воздушное пространство над страной было закрыто. По информации израильской газеты Jerusalem Post, назвавшей эту атаку самой масштабной за всю историю, по Израилю были выпущены в общей сложности около 500 ракет. Подтверждения этих данных пока не поступало.

Незадолго до этого США предупредили Израиль, что Иран готовится нанести по нему удар баллистическими ракетами. "Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана", - заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Посольство США в Израиле впервые за последние месяцы приказало своим сотрудникам вернуться домой и быть готовыми укрыться в бомбоубежищах. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил американскому изданию Axios, что последние разведданные говорят о том, что атака будет осуществлена ​​в ближайшие несколько часов. Предупреждение от США поступило около полудня по местному времени, уточнил он.

Сообщение о скорой атаке Ирана на Израиль появилось менее чем через сутки после того, как Армия обороны Израиля начала "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана, целью которой является уничтожение инфраструктуры поддерживаемого Тегераном радикального шиитского движения "Хезболлах".

КСИР: Ракетный удар по Израилю - ответ на убийство Насраллы и Хании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что этот ракетный удар по Израилю является ответом на убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы и лидера радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. "Если Израиль ответит, мы ударим по нему в тысячу раз сильнее", - говорится в заявлении КСИР.

В апреле Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет

Впервые Иран напрямую атаковал Израиль со своей территории в апреле 2024 года, выпустив по государству более 300 дронов и ракет, 99% из них были сбиты. В апрельской атаке на Израиль также участвовало движение "Хезболлах", которое наносило удары по Голанским высотам.

Поводом для атаки стал удар по зданию иранского консульства в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. Тегеран обвинил в произошедшем Израиль и объявил о беспрецедентной акции возмездия.

Некоторые эксперты убеждены, что нынешняя атака Ирана пройдет по аналогичному сценарию. Однако один из источников, осведомленных с ситуацией, заявил в беседе с Axios, что на этот раз Тегеран будет использовать баллистические ракеты, способные достичь территории Израиля в течение 12 минут, что значительно сократит возможность отражения удара.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.