Лидеры ХДС/ХСС поздравили кандидата в канцлеры от СДПГ с успехом на выборах в ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поздравила кандидата на пост главы правительства от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца (Olaf Scholz) с успехом, достигнутым на выборах в бундестаг, которые прошли 26 сентября. Как сообщило в среду, 29 сентября, Ведомство по печати и информации федерального правительства, Меркель отправила поздравление еще два дня назад, после того как стали известны результаты голосования.

Глава Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) 28 сентября также поздравил действующего министра финансов Германии Шольца с первым местом, полученным социал-демократами на выборах.

По данным информагентств из партийных кругов в СДПГ и Христианско-демократическом союзе (ХДС), письмо с поздравлением от главы ХДС и кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета (Armin Laschet) пришло Олафу Шольцу в среду, 29 сентября.

На парламентских выборах в Германии СДПГ набрала 25,7 процента голосов. Блок ХДС/ХСС заручился поддержкой 24,1 процента избирателей, это стало исторически худшим результатом консерваторов на выборах в бундестаг.

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