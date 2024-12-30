Культурные события-2025, за которыми будут следить белорусы

DW выбрала семь событий и трендов, которые будут определять белорусскую культуру и ее развитие в 2025 году.

Белорусская культура по-прежнему звучит в контексте задержаний, репрессий и абсурдных решений, но и ее успехи звучат порой не менее громко. Рассказываем, чего ждать от белорусской культуры в 2025 году.

Пакет помощи для белорусской культуры от ЕС

Еще в 2020 году целенаправленную поддержку Евросоюзом белорусской культуры было сложно представить. Про новый пакет помощи для демократических сил на 2025 год в 30 миллионов евро стало известно 12 декабря. Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос упомянула, что пакет рассчитан в том числе на культурные проекты, правда, не уточнила, в каком объеме.

Также в декабре стало известно, что в 2025-м продолжит работу финансируемый Евросоюзом проект ArtPower Belarus Белорусской Рады культуры и Датского института культуры. Первый бюджет проекта составлял 2 миллиона евро, часть из которых выделялась белорусским инициативам в качестве грантов.

"Концепция культурного импортозамещения" в Беларуси

Официально она, правда, называется иначе - Концепцией развития национального культурного пространства во всех сферах жизни общества, рассчитана на 2024-2026 годы. В Концепции прописаны принципиальные в том числе для независимой культуры тезисы - о сохранении национально-культурной самобытности, защите национального культурного пространства, продвижении национального искусства. Хоть Концепция не оберегает сферу от чисток и цензуры и может трактоваться чиновниками достаточно широко, по крайней мере она демонстрирует, что на официальном уровне культуру понимают как одну из составляющих национальной безопасности.

Питчинг белорусских кинопроектов на Европейском кинорынке Берлинале

Белорусские авторы представят свои кинопроекты профессионалам сферы на Европейском кинорынке (EFM) Берлинского международного кинофестиваля в феврале 2025-го. Среди них - новые проекты режиссеров Влады Сеньковой, Юрия Семашко, авторов сериала "Процессы" Андрея Кашперского и Михаила Зуя. Это очередной питчинг Белорусской незалежной киноакадемии на EFM, который должен помочь белорусским авторам найти партнеров и финансирование для реализации своих идей. Возможно, благодаря питчингу некоторые из представленных проектов в конце концов попадут на большой экран.

Макс Корж на крупнейшей арене Польши

Музыкальные исполнители из Беларуси достигают успехов за рубежом. В этом году самая популярная русскоязычная группа Molchat Doma провела большой европейский тур, а в августе следующего года белорусский певец Макс Корж даст концерт на крупнейшей арене Польши - PGE Narodowy в Варшаве. Этот стадион собирали Тейлор Свифт и Metallica. Билеты на концерт Макса Коржа были распроданы за несколько дней, при том, что стадион вмещает в себя до 80 тысяч зрителей.

Проблемы официального Минска на международном уровне

Не сказать, что белорусские власти в сфере культуры стремятся к широкому сотрудничеству, однако многие вопросы без официального Минска обойтись не могут. В конце этого года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО был включен шестой элемент белорусской культуры - вытинанка как искусство вырезания из бумаги. Правда, необходимое досье было подготовлено несколько лет назад, а сегодня, согласно автору телеграм-канала "Спадчына", в государственных учреждениях не осталось специалистов, способных продолжать подобную работу.

"Молчат дома" в Берлине, ноябрь 2024 года Фото: DW

"Купаловская неделя" в Варшаве

"Если мы уже замахнулись на что-то особенное, будем стараться изо всех сил". Театральная группа "Свободные Купаловцы" в своих соцсетях призвала зрителей запасать силы для театрального подарка в следующем году. Актер Олег Гарбуз анонсировал "Купаловскую неделю", которая должна пройти в Варшаве в марте и во время которой будет показано "максимальное" количество спектаклей. Возможно, будет организована онлайн-трансляция. Идет уже пятый год, как команда работает вне здания Купаловского театра за рубежом, и при этом всегда собирает аншлаги на своих постановках.

Белорусская литература за рубежом как бизнес

В феврале 2025 года исполнится год, как в Варшаве работает стационарный книжный магазин "Кнігаўка". Он был открыт издателем Андреем Янушкевичем после того, как в 2022 году в Минске магазин просуществовал всего день. "Кнігаўка" демонстрирует, что белорусская литература за рубежом может быть бизнесом: здесь продается продукция разных белорусских издательств при том, что издательство "Янушкевіч" издает книги преимущественно на белорусском языке. На будущий год Андрей Янушкевич анонсировал выход перевода книги "Гарри Поттер и Кубок огня".