В Могилеве задержали авторов гимна белорусских протестов

В Могилеве сотрудники правоохранительных органов задержали троих (из четверых) участников белорусской рок-группы Nizkiz. Сюжет об этом показал телеканал "Беларусь 4 Могилев" в субботу, 6 января. В сюжете телеканала показано, как сотрудники спецподразделения врываются в квартиры музыкантов. Далее каждый из задержанных (вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин) рассказывает, что оппозиция воспользовалась их популярностью, ими манипулировали, заказ на песню белорусских протестов они получили от польского ресурса, а теперь раскаиваются в этом и сожалеют, что под воздействием эмоций исполняли свои песни.

В эфире телеканала утверждалось, что в 2020 году участники группы называли одну из своих песен - трек "Правiлы" - гимном белорусских протестов. По словам ведущей, после подавления протестов музыканты уехали из Беларуси, а недавно вернулись.

Вместе с тем, белорусский правозащитный центр "Весна" утверждает, что артисты жили в Беларуси все это время, иногда выезжая на гастроли.

Четвертый участник Nizkiz - гитарист Леонид Нестерук - в сюжете не упоминается. По данным издания "Наша Нiва", он проживает в Варшаве.

Главная песня протестов против Лукашенко

Рок-группа Nizkiz была создана в Могилеве в 2008 году. В 2020 году музыканты поддержали протестующих против результатов президентских выборов (победителем которых объявил себя Александр Лукашенко) и создали клип на песню "Правiлы" ("Правила"). В нем были показаны марши оппозиции в Минске и звучали призывы к Лукашенко уйти в отставку. Трек стал одной из главных песен белорусских протестов.

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