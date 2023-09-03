"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

2 сентября в Риге прошел долгожданный концерт известного белорусского певца Макса Коржа. Исполнитель на несколько лет выпал из гастролей - сначала помехой был ковид, потом Корж выступил против войны и заявил, что не может петь про "Жизнь в кайф" (так назывался один из его знаменитых альбомов), когда эти жизни каждый день забирают. На стадионе "Даугава" собралось около 35 тысяч зрителей. Концерт закончился на минорной ноте - под антивоенный трек со словами "Прав тот, кто защищает свой дом". DW рассказывает, как это было.

Казалось, что все хостелы в Риге в эту ночь заняли фанаты Макса Коржа. На концерт съехались слушатели со всей Европы, но тяжелее всего было добраться из Беларуси и России - из-за визовых ограничений. В Telegram-канале исполнителя не обошлось без обид, что на концерт в Грузии или Казахстане попасть было бы гораздо проще. Но даже в Латвии все прошло не с первого раза - из-за повышенных мер безопасности мероприятие перенесли с июля на сентябрь.

На концерт в столице Латвии из разных стран съехались десятки тысяч слушателей Фото: Darja Bernstein/DW

В Риге не было афиш с анонсом концерта - Корж давно выбрал стратегию общаться со своими фанатами напрямую в соцсетях. Но в городе было легко узнать его фанатов: по спортивной винтажной одежде в стиле 90-х, барсетке на плече и панаме - именно так певец сам выглядит на своих концертах. Некоторые слушатели захватили с собой флаги, правда, на входе охрана просила их оставить, не объясняя причин. Информация об этом быстро разлетелась в чатах фанатов, наиболее настырные быстро сообразили, что нужно просто спрятать флаг под одежду, а развернуть уже в толпе - туда уже никто не доберется.

"Ребята, это не сон?"

"Я ждал этот концерт четыре года, - говорит Арсений, который переехал в Вильнюс из Минска. - Никто не умеет создавать такую атмосферу, как он - тут чувствуешь себя частью какой-то огромной семьи. И важно, что Корж не зашкварился - он все тот же белорусский хлопец с нормальными понятиями".

В 2020 году Макс Корж осторожно поддержал протесты в Беларуси. Он несколько раз был замечен в толпе участников акций, но когда спираль репрессий закрутилась, выступил с заявлением, что пора прекратить, мол, участники протестов уже показали свою позицию и следует остановиться. Эту позицию многие восприняли как трусость.

"В 2020-м я перестал его слушать, потому что все-таки ждал от него большей поддержки, - вспоминает Павел, который из-за репрессий был вынужден бежать в Польшу. - Но когда началась война, я был приятно удивлен, насколько адекватно Корж высказался. У него много фанатов в России, Беларуси и Украине - именно от него было важно услышать, что "прав тот, кто защищает свой дом", - и точка. И хотя россияне его гнобили за это в соцсетях, он стоит на своем. За это я снова его зауважал".

До 2020-го Макс Корж сторонился политики, на его концертах никогда не было высказываний на острые темы. Тем интереснее было, что же он скажет со сцены в Риге. И он начал со слов, что посвящает концерт памяти ребят, которые погибли на войне: "Каждый из них хотел бы сейчас оказаться в этом месте".

Публике удалось пронести белорусские и украинские флаги Фото: Darja Bernstein/DW

Чувствовалось, что по концертам соскучилась не только публика, но и сам исполнитель. "Ребята, это не сон? - постоянно повторял он. - Простите, если не попадаю в слова и ноты, здесь вообще ни до слов, ни до нот".

Несколько раз во время концерта начинался мощный ливень, но фанаты и не думали уходить. "Это слезы белорусов и россиян, которые не смогли приехать в Ригу", - шутили они.

И в этот момент со сцены прозвучала песня "Тралики" - для всех, кто был вынужден покинуть свой дом. Она начинается с записи из минского троллейбуса: "Асцярожна, дзверы зачыняюцца" ("Осторожно, двери закрываются"). "Наступны прыпынак - Няміга", - подхватили фанаты.

"Не верьте никому: белорусы - нормальные люди"

И хотя Макс Корж в начале концерта обозначил антивоенную позицию, мало кто ожидал, что он сам призовет своих зрителей кричать "Нет войне!" Это был не самый стройный и уверенный крик, все же у Коржа разношерстная аудитория, многие пишут ему "хватит политики", но стало понятно, что он сам захотел высказаться однозначно.

"Что они с нам сделали, в какую дичь втянули… Мне все равно, где вы будете, да хоть в Австралии, для меня важно, чтобы все вы были живы, - кричал он со сцены. - Ребята, не меняйтесь, оставайтесь людьми - что-нибудь придумаем, прорвемся. Когда все закончится, приедете все ко мне в Беларусь - так набухаемся, что олени раньше времени скинут рога!"

И попросил не забывать, что "белорусы - нормальные люди": "Не верьте никому".

Завершал концерт Макс Корж своим антивоенным треком: "Весна рыдает, Украина пылает, мир не менялся - мир таков. Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? Тот прав, кто защищает свой дом". И, пожалуй, впервые на концерте Коржа люди не могли подпевать - от слез. Поэтому прощальная "Жить в кайф" вопреки ожиданиям уже не звучала от публики так стройно.

"На этом концерте я вдруг почувствовал такую гордость за свою страну, - поделился белорус Андрей. - Макс Корж - это и есть Беларусь, а не та дичь, которая сейчас происходит. Знаете, как круто, когда к тебе подходят ребята из Литвы, Латвии и "респектуют" за то, что ты белорус? Просто улыбаются, обнимают. Да мы уже забыли, что так раньше и было".

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