Коронавирус: в России за сутки выявили более 23,2 тысячи заражений

За прошедшие сутки в России выявлено 23,2 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в понедельник, 26 июля. Из них, поданным штаба, 2137 (9,2%) случаев без клинических проявлений. Число новых случаев коронавирусной инфекции по сравнению с данными воскресенья уменьшилось на 833.

В Москве больше всего заразившихся - более 2,6 тысячи человек. Однако, как отмечают чиновники, это показатель стал самым низким дневным приростом со 2 июня. Днем ранее он составил 3406 случаев. В Московской области выявлен 2161 заболевший (на 15% меньше, чем неделю назад), в Петербурге - 1929. При этом в городе на Неве в воскресенье власти, несмотря на первоначальный запрет, не стали препятствовать жителям города, желавшим посмотреть на военно-морской парад. В результате на набережных скопились тысячи людей, большинство из которых не носили защитные маски и не имели возможности соблюдать социальную дистанцию.

От последствий заражения в России умерло за прошедшие 24 часа 727 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 101, в Санкт-Петербурге - 70. Всего за время пандемии в России, согласно официальной статистике, зарегистрировано 6 149 780 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а количество жертв COVID-19 - составило 154 601 человек.

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