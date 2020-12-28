Коронавирус: в Испании заведут картотеку отказавшихся от прививки

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 81,5 млн жителей планеты. Около 1,78 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 57,5 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 29 декабря (время московское).

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На фоне сообщений о распространении в ЮАР нового, более заразного штамма коронавируса Австрия вводит с 29 декабря запрет на прием авиарейсов из этой страны. Действовать эта ограничительная мера будет до 10 января. До этой же даты Вена продлила запрет на прием рейсов из Великобритании.

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Власти Испании планируют начать вести картотеку с именами людей, отказавшихся от предложения сделать прививку от коронавируса. По словам министра здравоохранения страны Сальвадора Ильи, этот регистр не будет находиться в открытом доступе, однако его передадут другим странам - членам ЕС. При этом Ильа в очередной раз подчеркнул, что в Испании вакцинация от COVID-19 не станет принудительной, и заверил, что власти будут как можно аккуратнее обращаться с личными данными граждан.

По данным испанских социологов, 28 процентов жителей страны не собираются делать прививку от коронавируса, если им предоставят такую возможность. Для сравнения: месяцем раньше, в ноябре, о своем намерении отказаться от вакцинации заявили в полтора раза больше - 47 процентов опрошенных испанцев. Более 40 процентов респондентов, опрошенных в декабре, подтвердили готовность сделать прививку (в ноябре таких было 37 процентов).

Хроника пандемии 28 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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