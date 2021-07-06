Смертность от коронавируса в РФ вторые сутки превышает 700 человек

Второй день подряд в России фиксируется более 700 летальных случаев от последствий заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба за среду, 7 июля, за последние сутки скончались 725 пациентов. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.
Больше всего умерших по стране зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 107 и Москве - 104.
Суточный прирост новых заразившихся коронавирусной инфекцией в России продолжает увеличиваться: если накануне он составил 23 378 случаев, то в среду - уже 23 962. Наибольшее количество новых заболевших выявлено в Москве (5621), Московской области (2531) и Санкт-Петербурге (1906).
Динамика заражаемости ковидом в ФРГ, РФ, Украине, Беларуси и мире
В общей сложности с начала пандемии в России, согласно официальной статистике, выявлено 5,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, 140 041 человек умер. Без малого 5,122 млн выздоровевших выписаны из больниц.
В ФРГ немного вырос показатель заражаемости
В Германии семидневный показатель заражаемости SARS-CoV-2 снова несколько увеличился. По сообщению Института имени Роберта Коха (RKI), он составил 5,1 случая на 100 тысяч жителей, при том что на минувших выходных впервые за долгое время опускался ниже 5.
В течение последних 24 часов в ФРГ выявлено 985 новых случаев инфицирования, 48 пациентов скончались. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло в стране 3 732 549, умерли от ковида 91 110 жителей Германии.
У немецких медиков вызывает опасения распространение особо заразного "дельта"-варианта коронавируса: по данным RKI, именно этот вариант вируса выявлен у 37 процентов всех заразившихся в течение третьей недели июня.
В целом во всем мире число выявленных заражений коронавирусом, по подсчетам американского университета Джонса Хопкинса, выросло до 184 739 091, а число жертв COVID-19 - до 3 996 055.
Больше всего заразившихся и умерших от последствий ковида зарегистрировано в США (33 748 886 и 605 942 соответственно), Индии (30 663 665 и 404 211) и Бразилии (18 855 15 и 526 892).
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса ХопкинсаХроника пандемии 6 июля >>>
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Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков