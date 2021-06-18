 Как пандемия COVID-19 изменила ситуацию в фарминдустрии | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 06.07.2021

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Экономика

Как пандемия COVID-19 изменила ситуацию в фарминдустрии

Крупные фармацевтические концерны много не заработали на пандемии коронавируса, но опыт разработки вакцин и лекарств от ковида в рекордно короткие сроки пойдет им на пользу.

Лаборант держит ампулу с вакциной

Создание вакцины против коронавируса в такие рекордно короткие сроки было бы невозможным без кооперации и использования новейших технологий, включая искусственный интеллект. Благодаря взаимодействию немецкой биотехнологической фирмы BioNTech с американским фармацевтическим гигантом Pfizer удалось за 10 месяцев сделать то, на что прежде уходило в среднем семь лет: разработать вакцину, провести клинические испытания, получить допуск регулятора и выпустить ее на рынок.

Александер Нуйкен

Александер Нуйкен

Такое сотрудничество крупных фармацевтических концернов с инновационными биотехнологическими фирмами будет продолжено и после пандемии коронавируса. В этом уверены авторы доклада консалтинговой фирмы EY Клаус Орт (Klaus Ort) и Александр Нуйкен (Alexander Nuyken).

И именно опыт разработки вакцины в рекордно короткие сроки радикально изменит в будущем подход к научным исследованиям. В июне 2021 года, указывают Орт и Нуйкен, на различных стадиях разработки или уже на рынке находились 260 вакцин и 506 лекарственных препаратов против коронавируса. А еще созданы уже более 1000 тестов, позволяющих установить наличие инфекции в организме человека.

Главным направлением останется борьба с раком

В 2020 году пандемия ковида существенно изменила фокус деятельности ведущих фармацевтических концернов в мире. Так, 80 процентов клинических исследований, не связанных с разработкой медикаментов против COVID-19, были приостановлены. Тем не менее борьба с коронавирусом не привела к фундаментальной смене курса фармацевтической промышленности. По-прежнему важнейшими разработками считаются препараты против рака, которые обеспечивали и в 2020 году предприятиям отрасли максимум оборота.

Раковые клетки

Раковые клетки

В целом же пандемия коронавируса заметно затормозила в прошлом году рост лидеров мировой фармацевтики. По сравнению с другими эта отрасль, правда, росла: при общемировом экономическом спаде в 3,5 процента, оборот 21 крупнейшей фармацевтической фирмы увеличился на 4,4 процента. Но годом ранее этот рост составил 12,8 процента.

Эксперты из фирмы EY проанализировали для своего доклада финансовые отчеты 20 крупнейших фармацевтических концернов мира и дополнительно включили в свой обзор данные немецкой компании Merck KGaA, имеющей большое значение на рынках Швейцарии, Австрии и Германии.

На мировом фармацевтическом рынке доминируют фирмы из США

Исследование высветило доминирующие позиции американских производителей лекарств: на их долю пришлось в прошлом году более половины всего оборота на мировом фармацевтическом рынке - 51 процент.

Штаб-квартира концерна Pfizer в Нью-Йорке

Штаб-квартира концерна Pfizer в Нью-Йорке

Однако год от года цифры часто меняются в результате разделений, слияний и поглощений компаний или головокружительного успеха какого-нибудь отдельного медикамента. Именно этим объясняется рост оборота 21 фирмы в 2019 году на 12,8 процента: в том году японский производитель лекарств и вакцин Takeda поглотил ирландскую фирму Shire, что сразу обеспечило ему место в первой десятке. Поэтому сравнивать показатели 2019 года с 4,4 процента 2020-го не совсем корректно.

Еще примеры: Pfizer был в 2019 году вторым по величине фармацевтическим концерном мира. Но затем вычленил из своего состава дочернюю фирму Upjohn и сразу опустился на шестое место. А нью-йоркский концерн Bristol-Meyer-Squibb, известный под брендом BMS, увеличил свой оборот сразу на 10 миллиардов евро благодаря одному единственному новому препарату против рака.

Что будет с отраслью дальше?

В настоящее время в ЕС имеют допуск четыре вакцины против коронавируса. По данным EY, еще 17 вакцин-кандидатов проходят последнюю третью фазу клинических испытаний и скоро тоже будут претендовать на допуск. А всего в мире насчитывается 260 разработок вакцин, большинство из которых, однако, как считает Александр Нуйкен так никогда и не появятся на рынке.

Вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавируса

Из-за распространения новых вариантов коронавируса разработке новых вакцин и далее будет уделяться большое внимание, но шансы выйти на рынок, по мнению эксперта, имеют только препараты, находящиеся во второй или третьей фазе клинических испытаний. Важными, однако, останутся разработки процедур молекулярного тестирования, необходимые для поиска новых вариантов вируса, что пойдет на пользу производителям изделий для диагностики.

На ситуацию в фармацевтике повлиял в первую очередь прорыв мРНК-технологии, которую использовали при разработке своих вакцин фирмы BioNTech и Moderna. А еще - осознание того факта, что успех в такие рекордно короткие сроки возможен только при сотрудничестве и применении новых технологических решений.

Поэтому Нуйкен ожидает, что в будущем будет больше кооперации в исследованиях и разработках, а крупные фармацевтические концерны начнут активно приобретать ноу-хау небольших биотехнологических фирм. А поскольку эта пандемия, по оценке экспертов EY, не последняя, то и значение многомиллиардного рынка вакцин будет только нарастать.

Споры о патентах на мРНК-вакцины - пустая трата времени

Споры об отмене патентов на вакцины Нуйкен считает пустой тратой времени. Представление о том, что высокотехнологичные мРНК-вакцины можно копировать и производить всюду в мире, абсолютно неверно.

Даже если не брать в расчет сложность организации двукратного вакцинирования через определенные промежутки времени, в развивающихся странах просто нет действующих холодильных цепочек, которые необходимы для снабжения вакциной прививочных пунктов, указывает эксперт. Поэтому, считает он, бедным государствам нужны традиционные векторные вакцины, в частности, препарат фирмы Johnson & Johnson, который достаточно инъецировать только один раз.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:34

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