Пандемия COVID-19: Турция поспешила с возвращением к нормальной жизни?

Турецкие врачи критикуют объявленное властями резкое ослабление коронавирусных ограничений с 1 июля. "В то время как остальной мир скоро окажется на пути к новому локдауну, мы делаем прямо противоположное", - сказал DW Бюлент Эртогрул, глава Турецкой ассоциации клинической микробиологии и инфекционных болезней. Уже неделю как в стране отменен комендантский час, ограничения на передвижение, компании вернулись к работе в обычном режиме.
Повседневная жизнь населения в Турции почти вернулась к состоянию до пандемии коронавируса, из ограничений осталось лишь требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию, говорит Эртогрул. По его мнению, власти в Анкаре сняли большинство ограничений слишком рано.
Жесткие меры, введенные в стране в апреле, дали ожидаемый эффект. В последние недели постоянно снижалось число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции, показатель заражения за неделю из расчета на 100 тысяч жителей, по данным на 6 июля, снизился до 30. В апреле он в крупнейшем городе страны Стамбуле достигал 850, а в целом по стране ежедневно регистрировали до 63 тысяч человек, заражавшихся SARS-CoV-2.
Медленная вакцинация населения
Многие врачи критикуют решение властей из-за того, что в Турции менее 18 процентов населения полностью вакцинированы от COVID-19. По их мнению, этот показатель слишком низок для возвращения к нормальной жизни. Вместе с тем министр здравоохранения Фахреттин Коджа на прошлой неделе объявил, что турки, получившие два укола прививки, вскоре смогут зарегистрироваться на повторную вакцинацию.
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану делают прививку от коронавируса
"Все зависит от того, насколько быстро мы сможем приобрести достаточные объемы вакцины. Если все желающие в июле смогут получить первый укол прививки, и вскоре после этого второй укол, то, может быть, нам удастся снизить риск (новой волны пандемии. - Ред.). Если у нас не получится, то наступят по-настоящему тяжелые времена", - предупредил Эртрогул.
В оценке действий властей с Эртрогулом согласен и замглавы Турецкого объединения врачей Али Ихсан Октен: "Мы сможем справиться с дельта-вариантом коронавируса, если усилим меры предосторожности и ускорим темпы вакцинации". Иначе осенью неминуемо начнут расти показатели заражений коронавирусом, считает Октен.
Распространение дельта-варианта коронавируса
Беспокойство у врачей вызывает тот факт, что в стране распространяется дельта-вариант коронавируса. По данным министерства здравоохранения, этот вариант на прошлой неделе был выявлен в 26 провинциях страны. При этом более половины всех новых случаев заражения дельта-вариантом приходится на Стамбул. Некоторые эксперты в области здравоохранения полагают, что китайская вакцина SinoVac, которая преимущественно используется в стране, недостаточно эффективна против новой мутации коронавируса.
Турецкий курорт Фетхие на Эгейском море
Правительство Турции, отменяя с 1 июля большинство ограничений, пытается оживить экономику, пребывающую не в лучшем состоянии. В частности, туризм - одну из основных отраслей экономики страны, которая из-за пандемии в 2020 году оказалась в кризисе. По данным турецкого статистического ведомства, в прошлом году страну посетили 15,8 миллиона туристов, что на 70 процентов меньше, чем в 2019 году.
Турфирмы и в этом году не рассчитывают на большие доходы. Из-за пандемии туристический сезон начался с большим опозданием. Если из-за введенных властями мер снова начнет резко расти число инфицированных коронавирусом, как прогнозируют эксперты, то сезон отпусков может закончиться уже ранней осенью.
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Автор: Андрей Гурков