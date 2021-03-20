Коронавирус: ЮАР продала миллион доз AstraZeneca соседним странам

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 123 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 100 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 21 марта (время московское).

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Власти Филиппин ужесточают ограничительные меры в провинциях Булакан, Кавите, Лагуна, Рисаль и столичном регионе в свете всплеска заражений. С 22 марта до 4 апреля в эти регионы нельзя будет въехать без необходимости, равно как и покинуть их. Запрещены массовые мероприятия, а на свадьбах, богослужениях и похоронах могут находиться не более 10 человек. Предприятиям гастрономии запрещено размещать посетителей в помещениях. В 108-миллионной республике подтверждено почти 664 тысячи заражений, около 13 тысяч больных COVID-19 умерли, более 577 тысяч выздоровели.

В Италии прошли протесты против временного закрытия школ

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Акция в Бергамо

Родители и учителя в Италии, недовольные временным закрытием школ, вышли на протесты в ряде городов республики. В Риме демонстранты надели шутовские колпаки с целью привлечь внимание к последствиям закрытия учебных заведений. Большинство итальянских школ с 15 марта проводят занятия в дистанционном режиме. Власти объяснили этот шаг ростом числа заражений. Вирус SARS-CoV-2 в 60-миллионной Италии обнаружен у 3,37 млн человек, почти 105 тысяч инфицированных скончались, около 2,7 млн выздоровели.

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Южно-Африканская Республика (ЮАР) продала миллион доз вакцины AstraZeneca странам Африканского Союза. Врачи в ЮАР стали делать прививки этим препаратом в начале февраля, однако уже в конце месяца кампанию приостановили после сообщений о возможной неэффективности вакцины против одной из мутаций вируса. В 58-миллионной республике подтверждено 1,53 млн заражений, более 52 тысяч инфицированных умерли, а 1,46 млн выздоровели.

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Режим чрезвычайного положения в японских префектурах Канагава, Сайтама, Тиба и столичной префектуре Токио прекратил действие. Вирус в Японии с 126,2 млн жителей выявлен почти у 456 тысяч человек, более 8800 умерли, свыше 433 тысяч выздоровели.

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Власти курортного города Майами-Бич в американском штате Флорида на 72 часа ввели режим чрезвычайной ситуации в свете роста числа приезжих туристов. Ряд улиц будут доступны только жителям города, постояльцам гостиниц или сотрудникам расположенных на них компаний. А рестораны на определенном властями участке могут работать лишь на доставку.

Сделавшие прививку туристы из России могут посетить Черногорию

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Национальный парк в Черногории

Черногория разрешила въезд туристам из России, сделавшим прививку от COVID-19. Сертификат о вакцинации должен быть выдан как минимум за неделю до прибытия, заявила госсекретарь по туризму в черногорском министерстве экономического развития Ивана Джурович. Въезд для россиян возможен и при наличии антител к вирусу или при отрицательном ПЦР-тесте, добавила она. В стране с 622 тысячами жителей вирус обнаружен у 87 212 человек, 1199 из них скончались.

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Представитель индонезийского филиала британско-шведской компании AstraZeneca заверил, что разработанная фирмой вакцина не содержит компонентов, полученных из свинины или тканей других животных. Совет улемов Индонезии несколькими днями ранее счел лекарственный препарат запрещенным для мусульман, объяснив, что в его производстве используют фермент трипсин, полученный из поджелудочной железы свиньи. Однако профильный регулятор в начале марта одобрил применение этой вакцины. В республике с 270,6 млн жителей вирус обнаружен у 1,46 млн человек, из них 39,5 тысячи умерли, 1,29 миллиона выздоровели.

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Израиль снял ограничение на количество лиц, которым разрешено прибывать в страну через аэропорт имени Бен-Гуриона. Верховный суд Израиля несколькими днями ранее постановил, что это требование нарушает конституционное право въезда в страну и выезда из нее. Кроме того, авиапассажирам больше не нужно измерять температуру при входе в терминал и перед посадкой. В 9-миллионном государстве подтверждено 827,4 тысячи заражений, 6085 больных COVID-19 умерли, более 803 тысяч выздоровели. В ходе прививочной кампании 4,52 млн жителей Израиля получили обе дозы вакцины.

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В Украине за истекшие сутки подтверждено 11 145 заражений, сообщил Минздрав. По его данным, в 42-миллионной стране возбудитель COVID-19 в целом обнаружен у 1 546 363 человек, 29 941 из них скончался, 1 257 849 выздоровели и выписаны. Кроме того, 108 309 человек сделали первую прививку, а один человек получил обе требуемые дозы вакцины.

Канцлер Германии - за продление локдауна

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Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает за продление нынешнего локдауна в Германии на апрель. Об этом сообщили сразу несколько немецких СМИ. Они сослались на имеющуюся в их распоряжении копию проекта соглашения участников конференции 22 марта. В ее ходе Меркель и главы федеральных земель обсудят дальнейшие меры сдерживания эпидемии коронавируса в ФРГ. Конкретной даты окончания локдауна в этом документе не приводится. Не предусмотрено и каких-либо новых шагов по ослаблению антикоронавирусных ограничений, что объясняется "новым всплеском заражений и экспоненциальной динамикой инфицирования".

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Паб в Лондоне

Не менее 2000 пабов в Великобритании разорились из-за локдауна, который был введен в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил телеканалу Sky News Дейв Маунтфорд из отраслевой организации "Форум британских пабов". По его словам, многие из владельцев этих питейных заведений, чтобы не обанкротиться, были вынуждены взять кредиты, выплатить которые смогут лишь при условии хорошей посещаемости, однако сейчас трудно предсказать, на какое количество гостей они могут рассчитывать. "Не привыкнут ли люди в течение всего этого времени пить в основном дома? Если честно, будущее видится мне неутешительным", - подытожил Маунтфорд.

Cаммит ЕС пройдет в формате видеоконференции

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Саммит глав государств и правительств Европейского Союза, назначенный на 25-26 марта, из-за растущих показателей инфицирования коронавирусом состоится в режиме видеоконференции. Это первая с середины 2020 года встреча ЕС в верхах, которую придется проводить подобным образом. Ранее саммит Евросоюза планировалось провести в очном формате в Брюсселе. В его повестке дня значатся борьба с пандемией и ускорение кампании вакцинации. Кроме того, участники встречи намерены обсудить будущие отношения с Россией и Турцией.

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В России суточный прирост заражения вирусом составил 9299 случаев (днем ранее - 9362) в 84 регионах, сообщил оперативный штаб. За минувшие сутки в результате COVID-19 или связанных с этой болезнью обстоятельств скончался 371 человек. В общей сложности в стране с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 456 869 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, 95 030 умерших и 4 069 395 выздоровевших.

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Низкие цены на нефть и падение спроса, вызванное пандемией коронавируса, привели к тому, что в 2020 году чистая прибыль саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco сократилась более чем на 44 процента, составив в пересчете 41,2 млрд евро. Президент компании Амин ан-Нассер признал, что минувший год стал для нее одним из самых сложных в истории из-за последствий пандемии. В то же время в 2020-м Saudi Aramco, по словам ан-Нассера, выплатила акционерам дивиденды в размере 63 млрд евро.

Данные по Германии

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В Германии за последние сутки выявлены 13 733 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщил Институт имени Роберта Коха. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 103,9 на 100 тысяч жителей (днем ранее - 99,9). Превышение этого показателя границы в 100 случаев грозит возвращением к режиму жесткого локдауна.

За последние 24 часа в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 99 человек. Тем самым общее число летальных исходов, связанных с SARS-CoV-2, с начала пандемии составило 74 764. В свою очередь общее число инфицированных в ФРГ с начала пандемии составило 2 659 516.

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Глава немецкой фармацевтической компании BioNTech, разработчик одной из самых успешных вакцин от COVID-19 Угур Шахин (Ugur Sahin) оптимистично настроен в отношении распространения коронавируса в Европе и прогнозирует смягчение карантинных мер к сентябрю этого года. "Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают ", - заявил он в интеhвью газете Welt am Sonntag. Вирус не исчезнет, но массовая вакцинация позволит взять ситуацию под контроль, указал ученый.

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Протесты в Лондоне

По меньшей мере 36 человек были задержаны в Лондоне за участие в протестах против действующих в стране коронавирусных ограничений, сообщает полиция британской столицы. В протестах принимали участие несколько тысяч человек. В ходе акции произошли стычки демонстрантов с представителями правоохранительных органов.

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Студенты-иностранцы из 26 государств, признанных Роспотребнадзором эпидемиологически благополучными, смогут вернуться в Россию на учебу. Речь идет о студентах из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

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Шведские компании выразили желание производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщила газета Svenska Dagbladet. Ранее правительство Швеции поручило Агентству по инновациям Vinnova изучить эту возможность. "Ясно, что здесь присутствуют вызовы, так как сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Но мы, несомненно, сможем выпускать вакцину", заявил один из руководителей Vinnova Ларс Хаммарстрем. По его словам, страна могла бы начать производство, опираясь на уже имеющиеся возможности фармацевтических компаний.

В Дании зарегистрирован смертный случай после вакцинации

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Темпы восстановления международной экономики от последствий пандемии выше, чем ожидалось, заявил заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото. В то же время он указал, что восстановление глобальной экономики идет неравномерными темпами. Так, Китай уже "в значительной степени завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики", в других регионах мира "есть тревожные признаки" роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками.

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Мадагаскар не спешит закупать вакцины для коронавируса, заявил президент страны Андри Радзуэлина. По его словам, он не выступает категорически против прививок, нов настоящий момент страна находится в "наблюдательной фазе", оценивая побочные эффекты вакцинации в других странах. В прошлом году Радзуэлина представил в качестве лекарственного средства от COVID-19 напиток на основе полыни под названием COVID-Organics. Однако проведенные затем исследования ВОЗ не доказали эффективность этого препарата для борьбы с коронавирусом.

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Вакцина AstraZeneca

В Дании после прививки вакциной AstraZeneca были госпитализированы двое сотрудников больницы. Позднее один из них скончался, сообщает Reuters со ссылкой на датское Агентство по лекарственным средствам. Прививки были сделаны менее чем за 14 дней до госпитализации. Другие подробности не приводятся.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 20 марта >>>

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