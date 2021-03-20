Ангела Меркель выступает за продление локдауна в ФРГ на апрель

Ведомство федерального канцлера выступает за продление нынешнего локдауна в Германии на апрель, сообщили в воскресенье, 21 марта, немецкие СМИ со ссылкой на имеющуюся в их распоряжении копию проекта соглашения участников предстоящей 22 марта конференции - канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и глав федеральных земель - которые обсудят дальнейшие меры сдерживания эпидемии коронавируса в Германии.
Конкретная дата окончания локдауна в этом документе не указана. Не предусмотрено и каких-либо новых шагов по ослаблению антикоронавирусных ограничений, что объясняется "новым всплеском заражений и экспоненциальной динамикой инфицирования". В то же время землям и регионам предлагается обеспечить возможность запуска "ограниченных во срокам модельных проектов, которые позволят открыть некоторые сферы общественной жизни при соблюдении строгих защитных мер и наличии концепции тестирования".
В проекте документа также предусмотрена возможность проведения населением отпусков на территории собственных федеральных земель - при условии минимизации контактов. Это должно быть обеспечено путем "соблюдения действующих ограничений в сфере социальных контактов, строгих правил гигиены и реализации плана тестирования", говорится в проекте соглашения.
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Автор: Максим Нелюбин