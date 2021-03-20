 Ангела Меркель выступает за продление локдауна в ФРГ на апрель | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2021

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Германия

Ангела Меркель выступает за продление локдауна в ФРГ на апрель

Конкретной даты окончания локдауна в Германии не предусмотрено. Предложение Меркель будет обсуждаться на встрече с главами федеральных земель 22 марта.

Ангела Меркель

Ведомство федерального канцлера выступает за продление нынешнего локдауна в Германии на апрель, сообщили в воскресенье, 21 марта, немецкие СМИ со ссылкой на имеющуюся в их распоряжении копию проекта соглашения участников предстоящей 22 марта конференции - канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и глав федеральных земель - которые обсудят дальнейшие меры сдерживания эпидемии коронавируса в Германии.

Конкретная дата окончания локдауна в этом документе не указана. Не предусмотрено и каких-либо новых шагов по ослаблению антикоронавирусных ограничений, что объясняется "новым всплеском заражений и экспоненциальной динамикой инфицирования". В то же время землям и регионам предлагается обеспечить возможность запуска "ограниченных во срокам модельных проектов, которые позволят открыть некоторые сферы общественной жизни при соблюдении строгих защитных мер и наличии концепции тестирования".

В проекте документа также предусмотрена возможность проведения населением отпусков на территории собственных федеральных земель - при условии минимизации контактов. Это должно быть обеспечено путем "соблюдения действующих ограничений в сфере социальных контактов, строгих правил гигиены и реализации плана тестирования", говорится в проекте соглашения.

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  • Берлин

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  • Гамбург

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Счастливицы и счастливчики, оказавшиеся в первых рядах, либо очень настойчиво пытались осуществить свое заветное желание, либо явно обладали какими-то особыми связями. Здесь - первый (полуночный) клиент этого салона в Гамбурге.

  • Зехайм-Югенхайм

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Эта фотография сделана в коммуне Зехайм-Югенхайм в земле Гессен. В Германии насчитывается около 80 тысяч парикмахерских салонов. Большинство из них - небольшие частные предприятия, не входящие в какие-то большие сети. Сколько из них выживет в пандемию, сейчас не может сказать никто. Многие находятся под угрозой.

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Немецкие парикмахеры очень надеются, что в третий раз их салоны в эту пандемию не закроют и худшее уже позади, чего мы всем желаем. P.S. Первая посетительница этого салона на берлинском бульваре Курфюрстендамм выиграла это право в конкурсе, который провела одна из городских радиостанций.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 19:07

Чего на самом деле боятся в Германии: Меркель продлила локдаун до 28 марта. DW Новости (04.03.2021)

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