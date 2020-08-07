Хроника пандемии: в России - более 5000 новых случаев заражения

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 19,4 млн человек в мире. Более 722 тысяч скончались. DW следит за событиями субботы, 8 августа.
Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 19,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 722 тысяч человек, выздоровели свыше 12,5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 8 августа (время московское).
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В России за сутки выявлено 5212 новых случая заболевания COVID-19, скончались 129 человек, сообщает оперативный штаб. Нарастающим итогом с начала эпидемии в РФ зарегистрированы 882 347 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в России скончались 14 854 пациента, выздоровевшими считаются 690 207 человек.
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В Армении за сутки выявлен 200 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 40 185. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 8 пациентов, общее число летальных исходов в Армении достигло 1013 человек. Из них 785 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 228 человека скончались по иным причинам, отмечается в сообщении ведомства. Выздоровевшими считаются 32 395 человек (+387 за сутки).
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В Украине - снова максимальный суточный прирост новых случаев заражений. За сутки выявлено 1489 новых случая инфицирования. 27 пациентов из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 600 человек выздоровели. Днем ранее, 7 августа, было выявлено 1453 инфицированных, 6 августа - 1318, 5 августа - 1271 новый заразившийся за сутки.
Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Украине c начала эпидемии составляет 79 750, скончались 1879, выздоровевших - 43 655 человек.
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Пандемия коронавируса, по обновленным расчетам экспертов, сильнее ударит по аргентинской экономике, чем прогнозировалось ранее. Согласно опросу 44 экономистов, проведенному Центральным банком Аргентины, валовой внутренний продукт в этом году упадет на 12,5%. Месяц назад эксперты прогнозировали около падение около 12%. Некогда богатейшая страна Южной Америки в мае в 9-й раз в истории объявила о своей неплатежеспособности.
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В США суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 59 955 человек, в результате чего общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, достигло более 4,94 миллиона. Число летальных исходов увеличилось как минимум на 1318 до 161 097 человек.
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С 8 августа все возвращающиеся в Германию из стран и регионов повышенного эпидемиологического риска, обязаны сдать тест на наличие коронавирусной инфекции - даже без симптомов заболевания. Сделать анализ можно будет в специально отведенных для этого местах - в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в частных врачебных практиках.Для граждан ФРГ тесты на коронавирус бесплатные, если они сдаются не позднее 72 часов после въезда в страну. Бесплатно можно сдать также один повторный тест.
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Президент США Дональд Трамп заступился за гостей частного гольф-клуба в штате Нью-Джерси, нарушивших антиэпидемиологические предписания властей. Журналист на пресс-конференции указал главе Белого дома на отсутствие масок у посетителей клуба, которым владеет компания The Trump Organization. Трамп в ответ назвал их поведение "мирным протестом".
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За последние сутки в Германии подтверждены 1122 случая новых заражений коронавирусом, а также 12 смертей среди больных пневмонией COVID-19, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Еще две недели назад суточный прирост инфицированных не превышал 620 человек.
С момента проникновения инфекции в ФРГ вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 215 336 жителей, 9195 пациентов скончались. Число выздоровевших составляет 196 400 человек.
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В США участники очередного раунда переговоров о пакете мер для стимулирования экономики не смогли прийти к единой позиции. Демократы предлагают выделить около 3 млрд долларов на поддержку экономики в свете пандемии, план республиканцев предполагает выделение около 1 миллиарда. Белый дом заинтересован в дальнейших переговорах лишь при наличии "новых предложений", отметил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин
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В материковом Китаеза сутки подтверждено 31 новое заражение, в шести случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. С момента вспышки заболевания вирус в стране выявлен у 84 596 человек, 4634 пациента с коронавирусом скончались. По официальным данным, новых летальных исходов среди больных COVID-19 нет почти 3 месяца.
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Кабинет министров Италии под руководством Джузеппе Конте продлил до 7 сентября меры, нацеленные на борьбу с распространением коронавируса. В их числе - обязательное ношение масок и соблюдение правил социального дистанцирования. Кроме того, итальянское правительство одобрило пакет мер стимулирования экономики объемом в 25 млрд евро, предусматривающий налоговые послабления для южных регионов и продление выплат нуждающимся семьям.
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В Москве скончались уже 4560 больных с коронавирусной инфекцией (суточный прирост - 14 человек), сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Всего в городе 246 154 случая заражения, 187 576 больных выздоровели.
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В Бразилии количество смертей среди больных с коронавирусом достигло 99 572 (прирост за истекшие сутки 1079). Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у 2 962 442 человек, следует из официальных данных.
Хроника пандемии 7 августа >>>
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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