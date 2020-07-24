 В Германии ввели обязательные тесты для возвращающихся из стран риска | Новости из Германии о Германии | DW | 08.08.2020

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Германия

В Германии ввели обязательные тесты для возвращающихся из стран риска

С 8 августа возвращающиеся в Германию из 130 стран и регионов повышенного эпидемиологического риска обязаны сдавать тесты на коронавирус.

Тестирование на коронавирус в Берлине

В Германии начало действовать правило обязательного тестирования на коронавирус SARS-CoV-2 всех возвращающихся из стран и регионов, официально признанных зонами повышенного эпидемиологического риска. С субботы, 8 августа, въезжающие в ФРГ из 130 стран и регионов должны сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции, даже в том случае, если у них отсутствуют симптомы заболевания.

Сдать анализы можно в аэропортах, на вокзалах и других транспортных узлах, в местных ведомствах здравоохранения а также в кабинетах частнопрактикующих врачей. Для граждан ФРГ тесты на коронавирус бесплатные, если они сдаются не позднее 72 часов после въезда в страну. Кроме того, можно бесплатно сдать один повторный тест. До тех пор пока не будет получен отрицательный результат, вернувшиеся из стран риска должны соблюдать домашнюю изоляцию. По данным министерства здравоохранения ФРГ, обычно результаты готовы в течение 24-48 часов. Как правило, тест проводят методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Высокие штрафы для тех, кто не пройдет тест на коронавирус

Непрошедшие обязательное тестирование будут облагаться высокими штрафами, сообщается далее на сайте ведомства. От сдачи тесты освобождаются те, кто предоставил справку об отрицательном тесте, выданную не позднее чем 48 часов назад.

Странами и регионами повышенного риска, в частности, признаны Россия, Украина, Беларусь, Армения, Азербайджан, бельгийский Антверпен, три области Болгарии, несколько уездов Румынии, испанские Арагон, Каталония и Наварра, Люксембург, Черногория, Турция и США. Одним из критериев внесения страны либо региона в данный список является показатель новых инфицированных более 50 человек на 100 тысяч населения за последние семь дней. Кроме того, учитываются принимаемые властями меры против распространения коронавируса.

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    Автор: Марина Барановская


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