Коронавирус: IBM может разработать цифровой паспорт вакцинации для ФРГ

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 117 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 93 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 9 марта (время московское).

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Американская корпорация IBM разработает цифровой паспорт вакцинации для Германии. Это следует из онлайн-публикации Официального журнала Евросоюза. Контракт с компанией будет заключен через десять календарных дней. IBM пока не прокомментировала информацию. Глава Минздрава Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) ранее говорил, что хочет, чтобы цифровой документ был введен до начала летних каникул, и поэтому инициировал срочную процедуру его разработки. Туристическая и авиационная отрасли, в частности, возлагают большие надежды на подобный сертификат, который должен быть создан с учетом единых стандартов для всего ЕС.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 8 марта >>>

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