Руководитель немецкой дочернего подразделения производителя ракет TAURUS , вропейского концерна Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA) Томас Готтшильд (Thomas Gottschild) сообщил о приостановке их производства в связи с отсутствием заказов. Интервью с ним в субботу, 30 марта, опубликовала газета Augsburger Allgemeine .

По словам Готтшильда, оборонная промышленность не имеет права выпускать продукцию без заказов на нее, а заказов на TAURUS не было. При этом он предупредил, что для возобновления производства ракет, которые так хотела бы заполучить Украина, потребуется определенное время.

"Когда производство прерывается, как в случае с TAURUS, это становится проблемой для нашей отрасли", - объясняет он. - Потому что наши поставщики, которые часто являются малыми и средними предприятиями, в таких случаях прекращают производство. Они часто не могут позволить себе финансово поддерживать производственные линии в рабочем состоянии. Поэтому, если мы получим новые заказы на TAURUS, нашим поставщикам сначала придется перестроиться и, например, обеспечить себя необходимым сырьем".

"Оборонная промышленность не может творить чудеса: мы получаем заказ сегодня и можем выполнить поставку завтра - это не работает, - подчеркивает менеджер. - Вот почему, дискутируя с политиками, мы всегда указываем, насколько сильно мы зависим от того, чтобы заказы были для нас планируемыми. Оборонная промышленность нуждается в долгосрочных заказах, чтобы иметь возможность предоставлять возможности в будущем, в том числе в краткосрочной перспективе".

Шольц продолжает отказывать Украине в поставках TAURUS

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) между темпродолжает отрицать возможность поставок ракет TAURUS Украине. Он объясняет это тем, что Германия пытается "предотвратить эскалацию войны" между Россией и Украиной и не допустить войны между Россией и НАТО.

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz), в свою очередь, напротив активно выступает за отправку TAURUS в Украину. По его словам, ракеты помогли бы Украине "серьезно нарушить линии снабжения российской армии".

Германский бундестаг большинством голосов партий правящей коалиции в последние месяцы дважды высказывался против предоставления ракет ТAURUS Украине. При этом более половины немцев (61 процентов) также выступают против поставок Taurus Украине, "за" высказались только 29 процентов. Таковы данные репрезентативного соцопроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и газеты Die Welt. Они были обнародованы 7 марта.

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