В угоду "русскому миру": как переписывают историю Беларуси

Александр Лукашенко Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin/Tass/dpa/picture alliance

В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" историк Александр Фридман рассуждает о том, как официальный Минск пытается переписать историю Беларуси. Обсудить его мнение можно в Telegram-канале "DW Беларусь".

В октябре 2022 года Минск посетил российский философ Александр Дугин. Белорусская госпропаганда уделила повышенное внимание визиту теоретика евразийства и одного из столпов идеологии "русского мира". Дугина возвели в ранг "выдающегося мыслителей современности", он также удостоился аудиенции у Александра Лукашенко.

Последний подчеркнул свой личный интерес к личности и взглядам российского гостя, посетовал на то, что официальному Минску пока так и не удалось сформулировать национальную идею Беларуси, а также выказал надежду на содействие Дугина в этом вопросе.

И, действительно, визит Александра Дугина оставил свой отпечаток. Он содействовал дальнейшему распространению в Беларуси идей евразийства и особенно "русского мира" с его концепцией о "триедином русском народе". Эту концепцию, хотя и в несколько модифицированном виде, можно обнаружить и в резолюции выездного семинара "Республика Беларусь: от истоков до современности", состоявшегося в конце января 2023 года.

Резолюция дает официальную оценку прошлого Беларуси и является очередной попыткой идеологического обоснования "особого исторического пути" страны, кульминацией которого признан режим Лукашенко. Каковы сегодня мировоззренческие ориентиры официального Минска? Как выглядит "единственно верный" взгляд на историю с точки зрения белорусских властей? И смогут ли они навязать свои нарративы белорусскому обществу?

"Уникальная модель государственности"

Выездной семинар был организован Советом Республики Национального собрания при участи других органов власти, Национальной академии наук, высших учебных заведений, общественных объединений, а также православной церкви. Семинар прошел под патронажем председателя Совета Республики Натальи Кочановой - одной из самых влиятельных фигур в окружении Александра Лукашенко.

Александр Фридман Фото: Privat

В резолюции семинара подчеркивается "уникальная модель государственности" Беларуси с "сильной и самодостаточной государственной властью", построенной на принципах законности, народовластия, миролюбивости, созидания, единства и сплоченности общества, социальной справедливости и традиционных духовно-моральных ценностей.

Современная Беларусь предстает в образе "оазиса мира, созидания и спокойствия" с традициями веротерпимости и положительного отношения к представителям разных национальностей и конфессий, отвергающая любые формы национализма и отстаивающая правду о своем историческом прошлом.

Концепция "триединого русского народа" уже не вызывает нареканий

Позитивно оцениваются Полоцкое и Туровское княжества ("первые исторические формы белорусской государственности") и Великое Княжество Литовское (держава с передовой системой управления и права, в которой сформировалась "белорусская народность"). Эпоха Речи Посполитой, напротив, характеризуется как "тяжелое испытание для белорусов", а с вхождением территорий современной Беларуси в состав Российской империи анонимные авторы связывают экономическую модернизацию и продолжительный мирный период, содействовавший "развитию национально-духовных традиций" и "формированию белорусской нации".

Российская имперская концепция "триединого русского народа" из "великороссов, малороссов и белорусов", к которой официальная белорусская историография еще не так давно относилась довольно осторожно, теперь не вызывает нареканий. Авторы резолюции хотя и избегают традиционного определения "триединый русский народ", но подчеркивают, что белорусы в царской империи рассматривались как часть "триединого титульного народа".

Особое внимание уделяется в резолюции событиям 20-го века, а советский период описывается в хвалебных тонах: именно Советская Беларусь объявляется "первым белорусским государством", "воссоединение" территорий современной Беларуси в составе БССР после пакта Молотова-Риббентропа трактуется как "восстановление исторической справедливости", а послевоенное развитие республики признается успешным.

В оценке распада СССР авторы ориентируются на Владимира Путина, повторяют его тезис о крупной "геополитической катастрофе" и одновременно дополняют, отмечая, что произошла она вопреки воле белорусского народа.

Приоритетное направление исторической политики Беларуси

Основные трагедии белорусской истории связываются с Западом и, прежде всего, с Германией. Создание Белорусской Народной Республики (БНР) в период немецкой оккупации в 1918-м году - одно из ключевых событий с точки зрения демократических сил - характеризуется как "тупиковое направление развития отечественной государственности", которое не нашло поддержки народа.

История Великой Отечественной войны ожидаемо занимает ведущее место: акцент при этом делается как на нацистской политике геноцида, так и на важном вкладе белорусов в победу над нацизмом. Борьба с "искажением" и "фальсификацией" истории войны со стороны Запада преподносится как приоритетное направление исторической политики Беларуси. В качестве логического продолжения "особого исторического пути" Беларуси определен установившийся в 1994-м году режим Лукашенко, построивший независимое белорусское государства.

Польщенный пышным приемом в Беларуси и традиционно заигрывающий с властью Александр Дугин назвал в октябре 2022 года самого Александра Лукашенко современным воплощением национальной идеи Беларуси. В отличие от россиянина белорусские авторы резолюции воздержались от чрезмерного восхваления фигуры Лукашенко, но тем не менее именно эта идея Дугина проходит красной нитью через сформулированную концепцию.

История как "политика, опрокинутая в прошлое"

Советский историк Михаил Покровский определил в 1928 году историю как "политику, опрокинутую в прошлое". Эта оценка касалась российской буржуазно-дворянской историографии, но именно она исключительно удачно характеризует советскую практику политической и пропагандистской инструментализации исторического прошлого, нашедшей свое продолжение в Беларуси Александра Лукашенко.

Резолюция семинара отличается избирательны и тенденциозным отношением к историческим событиям и отражает радикальные антизападные (особенно антипольские) нарративы, доминирующие в белорусской государственной пропаганде после событий 2020 года. Так роль Польши в истории Беларуси оценивается преимущественно негативно. Авторы стремятся также опорочить проект БНР, а при освещении Великой Отечественной войны на первый план теперь выходит тема "геноцида белорусского народа".

В духе советской послевоенной историографии и современной идеологии "русского мира" Россия - как царская, так и советская - преподносится как мотор прогресса и развития Беларуси, а белорусскому национализму (вернее тому, что власть считает белорусским национализмом) и любым попыткам утвердить нетерпимость к "братьям-славянам" (иными словами, критике политики России) объявляется война. Ключевые события российского и советского периодов вроде восстаний против российского владычества в 1794-м, 1830/1831-х и 1863/64 годах, сталинских репрессий и Чернобыльской катастрофы выносятся за скобки.

Если анализ исторического прошлого страдает схематизмом, однобокостью и идеологической зашоренностью, то в описании принципов и ценностей сегодняшней Беларуси авторы ограничиваются громкими, но общими обтекаемыми формулировками.

Примечательно в этой связи, что они хотя и подчеркивают самобытность и исключительность "белорусского пути", но при этом не стремятся открыто противопоставить собственную идеологию либеральной демократии "коллективного Запада". В целом резолюцию можно назвать попыткой плавного погружения в "русский мир" с номинальным сохранением региональных особенностей.

Есть ли шансы на успех?

Если противники Лукашенко уже на протяжении многих лет видят в белорусскую диктатуре реликт советского прошлого и подчеркивают ее архаизм, то официальный Минск стремится представить "особый путь" квинтэссенцией многовековой истории Беларуси. Под впечатлением протестов 2020 года режим Лукашенко уже предпринял значительные усилия для "перевоспитания" белорусского общества.

Можно не сомневаться, что госорганы, пропагандистский аппарат, учреждения образования, науки и культуры будут брошены на распространение сформулированных в резолюции нарративов, а уже и без того весьма ограниченные возможности для исторических исследований еще больше сузятся.

Оценить идеологические и пропагандистские достижения режима в условиях диктатуры, репрессий и войны на границах Беларуси чрезвычайно сложно, но подчеркнутый примитивизм концепции, откровенные искажения и манипуляции, а также зацикленность на истории Второй мировой войны и заигрывания с "русским миром" не повышают ее привлекательность - особенно для молодого поколения, появившегося на свет в последние годы СССР или после его краха и знакомого с западным миром и его культурой.

Сказанное Лукашенко Дугину не потеряло таким образом свою актуальность: убедительный и современный идеологический проект диктатура белорусам предложить так и не смогла. И уже, наверное, не сможет.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта.

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