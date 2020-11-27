 Комментарий: 2021-й будет годом новых расследований и скандалов в России | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 29.12.2020

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Мнения

Комментарий: 2021-й будет годом новых расследований и скандалов в России

В наступающем году наверняка будет немало сенсационных расследований и вызванных ими скандалов, пик которых придется на выборы в Госдуму, считает Федор Крашенинников.

Человек перед монитором компьютера

Последние недели 2020 года ознаменовались публикацией в СМИ череды расследований, затрагивающих широкий круг тем - от коррупции среди родственников президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина до причастности спецслужб России к отравлению Алексея Навального. Эффект от этих публикаций оказался таким, что лично президенту РФ пришлось реагировать на некоторые из них во время своей пресс-конференции.

Новые технологии расследований

Одной из главных причин появления всех нашумевших расследований последнего времени являются новые технологии и постоянно растущий объем информации, доступной если не всем желающим, то уж точно всем любопытствующим. На этом фоне попытки властей убрать из публичного доступа неудобные сведения выглядят скорее провальными, чем успешными.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

За несколько лет сбор и обработка информации упростились и подешевели. То, для чего раньше требовались ресурсы государственных спецслужб, сегодня вполне может делать небольшая команда расследователей-энтузиастов со скромным бюджетом. Например, по подсчетам журналистов, сенсационное расследование Bellingcat об отравлении Алексея Навального обошлось его авторам примерно в один миллион рублей.

Попытки Владимира Путина объяснить рассекречивание химиков и врачей из специального подразделения ФСБ "легализацией материалов американской разведки" в очередной раз демонстрируют непонимание им происходящих в мире изменений и неготовность принять новые правила игры.

Радикально изменились и способы распространения информации. Благодаря соцсетям и новым медиа, любой желающий теперь может не только проводить расследования, но и делать свои выводы доступными для миллионов - причем вопреки попыткам властей организовать информационную блокаду. Очевидно, что в новом году технологии будут развиваться дальше, а значит, возможностей для проведения и публикации новых резонансных расследований станет еще больше.

Коррупция в России и груз ошибок путинской власти

Как показало уже упомянутое расследование об отравлении Алексея Навального, против путинской системы работает ее же собственное желание собирать о гражданах и их активности максимум всевозможной информации и централизовано ее хранить. Но так как доступ к собранным сведениям открыт для сотрудников силовых ведомств, а сами они часто коррумпированы, в итоге собранные в интересах властей базы данных продаются всем желающим.

Нельзя не учитывать и еще одно важное обстоятельство. Путин находится у власти уже больше двух десятилетий. За такой срок любой режим неизбежно обрастает ошибками, неприглядными историями, множеством свидетелей и свидетельств своих просчетов и злоупотреблений.

Возможно, выходящие одно за другим сенсационные расследования - это признаки того, что внутри путинской власти уже накопился критический объем противоречий и ошибок, которые невозможно ни скрывать, ни игнорировать. В таком случае мы находимся в самом начале процесса и в ближайшее время можем узнать много нового.

Связь разоблачений и грядущих выборов в Госдуму

Наступающий 2021 год - еще и год федеральных и местных выборов в России. Несмотря на все сопутствующие им манипуляции и ограничения, выборы остаются важным событием в жизни властей и общества.

Даже в более спокойные времена выборы приводили к обострению всех конфликтов внутри элиты, выносили многие из них в публичную сферу. Федеральная кампания традиционно мобилизует самые разные оппозиционные силы - от думских партий, которым хотя бы раз в пять лет надо что-то делать для сохранения своего статуса, до широких кругов гражданских активистов, видящих в выборах шанс хоть как-то повлиять на ситуацию в стране или у себя в регионе.

В 2021 году все эти тенденции лишь усилятся. Очевидный успех у аудитории опубликованных в конце 2020 года расследований делает именно этот жанр едва ли не основным способом влияния на политические процессы в России. В условиях отказа российской власти от каких-либо содержательных дискуссий со своими критиками, разоблачения ее злоупотреблений позволяют если не полностью прорвать информационную блокаду, то как минимум заставить руководство страны публично отвечать на неудобные вопросы оппозиции и тем самым навязать ему свою повестку дня.

Значение "умного голосования" в 2021 году

Конечно же, ни одно расследование не может привести к изменению политического режима - здесь не должно быть никаких иллюзий. Но именно в 2021 году каждое новое расследование злоупотреблений и коррупции российской власти впервые может иметь не только ощутимые, но даже и вполне исчисляемые последствия.

Предложенная Алексеем Навальным стратегия "умного голосования" создает возможность превратить вызванное новыми публикациями и разоблачениями недовольство общества в инструмент влияния на результаты выборов, ослабив тем самым позиции партии власти.

Следовательно, всем, кроме "Единой России", появление и распространение компрометирующих действующую власть материалов попросту выгодно. Именно поэтому могу уверенно предсказать, что весь 2021 год станет годом скандальных расследований и разоблачений. И участвовать в их появлении и распространении будут самые разные политические силы.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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