 Комиссия Сейма Латвии поддержала признание РФ страной - спонсором терроризма | Новости из Германии о Европе | DW | 02.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Комиссия Сейма Латвии поддержала признание РФ страной - спонсором терроризма

Сейм Латвии рассмотрит проект резолюции о признании действий РФ в Украине терроризмом. По мнению депутатов, Россия использует насилие против мирных жителей как инструмент оккупации Украины.

Флаги Латвии, Украины и ЕС на здании Сейма в Риге

Здание Сейма Латвии в Риге

Комиссия по иностранным делам Сейма Латвии поддержала проект резолюции о признании России государством, поддерживающим терроризм. В принятом во вторник, 2 августа, заявлении члены комиссии призывают страны ЕС незамедлительно приостановить выдачу туристических виз гражданам РФ и Беларуси.

"В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами - прямо и косвенно", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте латвийского сейма. При этом депутаты назвали Москву крупнейшим поставщиком оружия режиму Башара Асада в Сирии и напомнили об обвинениях России в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании икатастрофе малайзийского самолета МН-17 над Донбассом в 2014 году.

"В настоящее время Россия избрала аналогичную - жестокую, аморальную и незаконную - тактику в Украине, используя неточное и запрещенное международным сообществом оружие и боеприпасы, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам и общественным местам. Тем самым она наносит не только огромный физический ущерб, но и стремится деморализовать и запугать украинское общество", - заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

"Россия использует страдания и запугивание как инструмент оккупации Украины"

В заявлении также указывается, что после начала полномасштабной войны в Украине 12 млн ее граждан были вынуждены покинуть свои дома, более 5 млн - свою страну. Депутаты также напомнили о зверских преступлениях российских военных в отношении гражданского населения Украины, массовых удержаниях мирных жителей в фильтрационных центрах и массовых депортациях. Кроме того, в заявлении указывается на нанесение российскими силами удара по порту Одессы спустя менее суток после подписания соглашения о вывозе морским путем украинского продовольствия. Тем самым Москва "продемонстрировала неуважение к своим обязательствам, международному порядку и его институтам, а также намеренно продолжила углублять глобальный продовольственный кризис, который вызовет голод и страдания во всем мире", уверены авторы заявления.

Они убеждены, что РФ использует страдания и запугивания в качестве инструмента оккупации Украины, с помощью которого она пытается деморализовать украинский народ и украинскую армию, а также парализовать украинское государство. "Депутаты признают терроризмом насилие России в отношении мирных жителей, осуществляемое для достижения политических целей, а Россию - государством, поддерживающим терроризм", - указывается далее. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании сейма.

Между тем Сейм Литвы еще в мае признал российское военное вторжение в Украину геноцидом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм. В конце июля газета The New York Times написала, что двухпартийная группа членов Палаты представителей США представила акт о признании России государством - спонсором терроризма. В случае принятия американским Конгрессом и подписания закона - мера позволит обойти сопротивление госсекретаря США Энтони Блинкена и включить РФ в перечень, в котором уже значатся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

Смотрите также:

  • Мальчик на развалинах жилого дома в Краматорске

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Гражданские цели в прицеле

    Более чем за пять месяц полномасштабной войны Россия нанесла немало ударов по гражданским объектам Украины. Школы, больницы, торговые центры, улицы и площади, жилые кварталы стали целью ракет, авиационных бомб, артиллерийских снарядов. Счет убитым и раненым в этих атаках идет на тысячи.

  • Разрушенное офисное здание в Виннице

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Ужас Винницы

    14 июля ракетный удар был нанесен по одной из центральных площадей Винницы. Были повреждены жилые дома, Дом офицеров, офисное здание. Погибли 24 человека, включая трех детей: четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет. За помощью обратились 182 пострадавших. В РФ заявили, что целью был Дом офицеров, где якобы "проходило совещание командования ВВС Украины с иностранными поставщиками оружия".

  • Разрушенный дом в поселке Часов Яр

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Пятиэтажка в Часовом Яру

    Город Часов Яр на подконтрольной Киеву территории Донецкой области обстреляли вечером 9 июля. Ракета комплекса "Искандер", изначально рассчитанная на уничтожение хорошо защищенных стратегических объектов, попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки - общежития - полностью обрушился, еще один дом был сильно поврежден. Из-под завалов извлекли тела 48 жертв, в том числе мальчика 9 лет.

  • Разбор завалов на месте санатория в Сергеевке

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    База отдыха в Одесской области

    Ночью 1 июля российская армия выпустила три крылатые ракеты Х-22 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Две ракеты попали в популярный курортный поселок Сергеевка, разрушив две базы отдыха, одна из которых принадлежала Молдове. Еще одна ракета практически полностью уничтожила одну из секций пятиэтажного жилого дома. Погибли 22 человека, ранены - 30, в том числе трое детей.

  • Пожар в торговом центре в Кременчуге

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Торговый центр в Кременчуге

    27 июня бомбардировщики Ту-22М3 ВВС РФ запустили крылатые ракеты Х-22 по Кременчугу. Согласно версии Минобороны РФ удар нанесен "по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами" в районе завода "Кредмаш". Одна из ракет разрушила заводские теплицы и один из цехов, вторая - попала в торгово-развлекательный центр "Амстор", где находились сотни людей. Погиб 21 человек.

  • Кровь и багаж людей перед вокзалом в Краматорске

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Обстрел вокзала в Краматорске

    8 апреля в момент ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске на его территории находились сотни ожидавших эвакуации людей. Погиб 61 человек, в том числе семь детей, десятки получили ранения. Ракета "Точка-У" была выпущена с территории так называемой "ДНР". Минобороны РФ заявило, что ракет этого типа на вооружении России нет, что было опровергнуто международными расследователями.

  • Разрушенное здание драмтеатра в Мариуполе

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Драмтеатр в Мариуполе

    16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя, сбросив на здание тяжелые авиационные бомбы. Находившихся там людей не спасло слово "Дети", написанное огромными белыми буквами спереди и сзади здания. По разным данным, погибли от 300 до 600 человек. Минобороны РФ заявило, что театр не бомбили, а взрыв - результат провокации бойцов полка "Азов", разрушивших здание изнутри.

  • Эвакуация беременной женщины из разрушенного роддома в Мариуполе

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Детская больница и роддом в Мариуполе

    9 марта войсками РФ был нанесён авиаудар по родильному дому и детской больнице в центре Мариуполя. В результате погибли 5 человек, включая беременную женщину с ребёнком.Как минимум 17 человек получили ранения. В Минобороны РФ заявили о полностью "срежиссированной провокации". В МИД РФ утверждали, что больница служила опорным пунктом для боевиков, изгнавших из здания медперсонал и рожениц.

  • Остов здания областной администрации Николаева

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Областная администрация Николаева

    29 марта ударом с воздуха было поражено здание областной администрации Николаева. В результате попадания ракеты разрушена полностью центральная секция здания с 1 по 9 этаж. Пожара не произошло. Взрывной волной повреждено еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий. Погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых позднее скончались в больнице.

  • Разрушения в здании областной администрации Харькова

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Областная администрации Харькова

    1 марта российские ракеты попали в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате были разрушены перекрытия, выбиты окна, повреждена крыша. В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами стали не только люди, находившиеся внутри здания, большая часть которого была разрушена, но и те, кто в момент удара проезжали мимо.

  • Стихийный мемориал в Виннице

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Число жертв среди мирного населения

    По данным ООН, за период с начала боевых действий и по 12 июля, подтверждена гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых - дети. Число раненых гражданских лиц превысило 6500 человек. Реальное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного больше, отметил официальный представитель ООН.

  • Международный уголовный суд в Гааге

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Военные преступления

    Согласно Женевским конвенциям, к военным преступлениям, не имеющим срока давности, относятся в том числе "умышленные нападения на гражданское население", "нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств". Наказание виновных в военных преступлениях компетенции Международного уголовного суда.

    Автор: Виталий Кропман


Западные эксперты о том, что будет с войной в Украине и есть ли силы у Путина? DW Новости (01.08.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Конец блокады: зерно начали вывозить из Украины. DW Новости (29.07.22)  

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)  

Реклама

Самые читаемые

159-й день войны России против Украины: главные события  

В МИД Германии прокомментировали предложение не выдавать визы россиянам  

В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II  